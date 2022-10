Shapovalov accède à la finale à l’Omnium de la Corée

Le Canadien Denis Shapovalov s’est qualifié pour la finale de l’Omnium de tennis de la Corée grâce à une victoire de 7-5, 6-4 contre l’Américain Jenson Brooksby samedi.

Quatrième tête de série du tournoi, Shapovalov a réussi six as et réalisé quatre bris de service en cinq opportunités. Il a aussi gagné 73 pour cent des points après avoir logé sa première balle de service en jeu.

« Je suis très heureux de ma performance. Jenson est un joueur vraiment compliqué (à affronter) et je suis simplement heureux d’avoir gagné et d’être en finale », a analysé Shapovalov.

L’Ontarien de 23 ans s’était qualifié pour les demi-finales grâce à une victoire en deux manches sur Radu Albot.

De son côté, Brooksby, huitième tête de série, avait profité du forfait du Britannique Cameron Norrie pour retrouver Shapovalov en demi-finale.

En finale dimanche, Shapovalov livrera bataille au Japonais Yoshihito Nishioka, qui a vaincu l’Américain Aleksandar Kovacevic en trois manches de 6-3, 4-6, 6-3.

« Je vais devoir continuer d’employer mon style. Il est un excellent joueur, ça va être un match difficile », a prédit Shapovalov.