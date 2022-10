Jake Allen signe une prolongation de contrat de deux saisons avec le Canadien

Le Canadien de Montréal a accordé une prolongation de contrat de deux saisons au gardien de but Jake Allen.

Le directeur général Kent Hughes en a fait l’annonce par voie de communiqué samedi matin.

L’entente lie Allen avec le Canadien jusqu’au terme de la saison 2024-2025 et est d’une valeur annuelle moyenne de 3,85 millions de dollars.

Âgé de 32 ans, Allen a disputé 35 matchs avec les Canadiens la saison dernière, montrant une fiche de 9-20-4, une moyenne de buts alloués de 3,30 et un pourcentage d’arrêts de, 905. Le natif de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a également obtenu deux blanchissages.

En carrière, Allen a pris part à 353 matchs avec les Blues de St. Louis et le Canadien, et il affiche un dossier global de 168-126-35.

Le gardien de six pieds deux pouces et 195 livres présente une moyenne de buts alloués de 2,60 et un pourcentage d’arrêts de, 911 depuis ses débuts dans la LNH, en plus d’avoir récolté 23 jeux blancs.

Repêché au deuxième tour (34e au total) en 2008 par les Blues, Allen est passé au Canadien en retour de choix au repêchage le 2 septembre 2020.

Allen doit rencontrer les journalistes vers l’heure du midi samedi.

En soirée, le Canadien disputera un quatrième match préparatoire, à Ottawa face aux Sénateurs.