L’ancienne cycliste Geneviève Jeanson se joint à l’équipe de Sport’Aide

Les dirigeants de Sport’Aide ont annoncé la nomination de l’ancienne cycliste Geneviève Jeanson à titre de porte-parole de cet organisme qui offre un service d’écoute, d’accompagnement et d’orientation aux victimes et aux témoins de violence commise en contexte sportif.

Dans son rôle de co-porte-parole de l’organisation et de ses différents programmes de sensibilisation, l’ancienne athlète olympique joindra son intervention à celles de Cindy Ouellet, participante aux Jeux paralympiques (basketball en fauteuil roulant et ski paranordique), et d’Antony Auclair, qui a évolué dans la Ligue nationale de football.

Selon Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide, cette collaboration était tout ce qu’il y a de plus logique.

« Dès notre première rencontre, il y a presque un an déjà, il ne faisait aucun doute que Geneviève pouvait inspirer », a affirmé Croteau dans un communiqué de presse.

« J’avais devant moi une femme qui, avec les années, avait réussi à se rebâtir et qui est capable aujourd’hui de raconter son expérience sans tomber dans la victimisation. Il allait de soi que Geneviève, qui a elle-même vécu tous les types de violence en sport, se joigne à Cindy et à Antony dans nos différents outils et activités de sensibilisation. Son parcours lui accorde toute la pertinence nécessaire pour qu’elle discute des divers enjeux liés à la pratique du sport sain et sécuritaire », a-t-il renchéri.

Pour Geneviève Jeanson, qui dit se sentir interpellée par la mission de Sport’Aide, cette collaboration résonne en raison de son histoire personnelle.

« Je suis très fière de m’associer à l’équipe de Sport’Aide afin de promouvoir son approche qui vise à prévenir et contrer les violences en sports, un phénomène qui teinte malheureusement l’expérience sportive de trop de personnes », a-t-elle souligné dans le communiqué de presse.

« C’est pourquoi nous devons — tous ensemble — agir et être plus responsables de nos gestes et paroles. J’ai vraiment envie de rencontrer les jeunes et les moins jeunes pour discuter de ces enjeux, car nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour que nos milieux sportifs soient sains, sécuritaires et motivants. »