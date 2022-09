Des conscrits assureront en partie la sécurité du Mondial au Qatar

Le Qatar aura recours aux conscrits pour renforcer ses forces de sécurité pendant la Coupe du monde de football du 20 novembre au 18 décembre, a annoncé mardi un responsable, dans le premier pays du Moyen-Orient organisant ce grand événement.

Le petit émirat du Golfe va s’appuyer sur ses propres forces de police et son armée, mais aussi sur des forces de sécurité étrangères ainsi que des entreprises de sécurité privées, pour maintenir l’ordre alors que plus d’un million de visiteurs sont attendus lors du tournoi.

Depuis 2014, tous les hommes qataris âgés de 18 à 35 ans doivent effectuer quatre mois de service national dans l’armée. A l’origine de cette mesure, l’émir cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a déclaré dans une récente interview qu’il envisageait de l’étendre aux femmes.

Les hommes occupant des postes civils clés peuvent retarder leur service militaire mais certains ont été appelés en vue du Mondial-2022.

« Le programme de service national du Qatar se poursuivra normalement pendant la Coupe du monde », a déclaré à l’AFP un responsable du gouvernement sous le couvert de l’anonymat.

« Les recrues réalisant leur service obligatoire seront soutenues temporairement par un petit nombre d’appelés », a-t-il ajouté, expliquant que la pratique est courante au Qatar pour les grands événements.

Les conscrits ont également été sollicités lorsque le Qatar a organisé les championnats du monde d’athlétisme en 2019 et la Coupe arabe de football, une répétition pour la Coupe du monde, l’année dernière.

Le Qatar compte plus de 50 000 soldats et policiers mais fera aussi appel à des milliers d’agents de sécurité dans ses stades et à des forces étrangères pour surveiller ses rues.

La Turquie a accepté d’envoyer 3200 policiers dans l’émirat pendant le Mondial et des diplomates ont déclaré que le Pakistan et le Maroc devraient également envoyer des troupes.