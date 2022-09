Le syndicat des joueurs de soccer et les ligues nationales s’entendent

Le syndicat mondial des joueurs de soccer et le groupe représentant les ligues nationales se sont associés pour renforcer leur voix dans les négociations concernant des politiques à l’extérieur du terrain, comme le calendrier des matchs internationaux.

Le syndicat FIFPRO et le Forum des Ligues mondiales ont signé, lundi, un nouvel accord à l’Organisation internationale du travail des Nations unies (OIT) qui, selon eux, « stabilisera l’environnement du football professionnel en renforçant les représentants des employeurs et des employés au niveau mondial et en faisant la promotion des conditions d’emploi équitables dans le football. »

L’OIT a révélé qu’il s’agissait du « premier accord mondial sur les conditions de travail et les droits des footballeurs professionnels ».

Cette décision survient après des années d’expansion des tournois et l’échec des propositions de nouvelles compétitions, qui ont laissé de nombreux dirigeants de football avec le sentiment d’être mis à l’écart et des joueurs actifs affirmant que leurs opinions étaient ignorées.

Certaines des propositions rejetées qui ont divisé le monde du football incluent la Super Ligue européenne, les Coupes du monde biennales, une refonte de 25 milliards de dollars américains des compétitions de la FIFA, l’ajout de plus d’équipes et de coorganisateurs à la Coupe du monde 2022 au Qatar et un plan de réforme de la Ligue des champions en 2019.

La FIFPRO et les ligues nationales siègent au comité de la FIFA et au conseil stratégique de l’UEFA, mais l’influence de ces panels a diminué.

L’objectif du nouveau partenariat est de « rechercher activement une représentation équitable dans la prise de décision internationale », a déclaré le syndicat FIFPRO de 66 nations dans un communiqué.

L’OIT a ajouté qu’elle pourrait être appelée à fournir des conseils d’experts sur la manière de mettre en oeuvre l’accord.