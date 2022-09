Roger Federer part à la retraite serein

Roger Federer a déclaré en conférence de presse mercredi qu’il était serein avec sa décision de se retirer du tennis professionnel. Il prévoit conclure son illustre carrière avec un match de double à la Coupe Laver — possiblement avec son éternel rival, Rafael Nadal, à ses côtés.

« Je suis heureux, car je sais que j’ai pris la bonne décision » en quittant le tennis professionnel, a déclaré Federer en conférence de presse mercredi à l’amphithéâtre qui accueillera la compétition par équipes et qui est organisée par son entreprise de gestion.

Vêtu d’un veston bleu avec les manches roulées jusqu’aux coudes, et d’un polo blanc, le Suisse a répondu aux questions pendant environ 30 minutes dans l’amphithéâtre qui accueillera la compétition par équipes et qui est organisée par son entreprise de gestion. Il était souriant et riait même de ses propres blagues à certains moments.

Rééducation compliquée

Le détenteur de 20 titres du Grand Chelem en carrière, qui a annoncé sa retraite sportive la semaine dernière, a déclaré qu’il avait mis du temps à se faire à l’idée de quitter la compétition. Il a cependant souligné qu’il avait fini par se faire à l’idée après avoir été confronté à de nouveaux obstacles lors de sa rééducation — à la suite de sa troisième intervention chirurgicale au genou droit en un an et demi — en juillet.

« Tu es triste au moment où tu te dis “OK, c’est terminé” », a confié Federer.

Sa dernière opération s’est produite quelques jours après son dernier match de simple, une défaite en quarts de finale contre le Polonais Hubert Hurkacz à Wimbledon en juillet 2021.

« Tu veux jouer pour le reste de ta vie », a mentionné Federer.

Il a indiqué qu’il jouera en double avec l’équipe européenne contre l’équipe mondiale vendredi, en lever de rideau du tournoi, et qu’il cédera ensuite son poste au finaliste de Wimbledon en 2021, Matteo Berrettini, pour les matchs de simple du week-end.

Federer, qui est âgé de 41 ans, n’a pas précisé l’identité de son partenaire de double pour son dernier match en carrière — cette décision revient au capitaine de l’équipe, Björn Borg, a-t-il évoqué —, mais plusieurs s’attendent à ce que ce soit Nadal, le meneur de tous les temps en tennis masculin avec 22 titres majeurs en carrière.

« Ç’a été toute une aventure, a résumé Federer, et pour cette raison, je suis très reconnaissant. »