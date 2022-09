Soccer Canada propose une nouvelle offre aux joueurs masculins et féminins

Soccer Canada a fait une nouvelle offre à ses joueurs dans le but de résoudre leur impasse contractuelle en cours.

Earl Cochrane, secrétaire général de Soccer Canada, a indiqué qu’une « offre de compensation globale » avait été présentée aux joueurs masculins et féminins, mardi. Il a refusé de partager les détails.

L’offre précédente de Soccer Canada a été présentée à la fin juin. À l’époque, l’organisation avait dit qu’elle cherchait « à égaliser les questions liées à la rémunération du bassin de joueurs, à la politique de voyage et à la configuration d’environnements de haute performance » entre les deux équipes.

Les joueurs ont répondu à la fin août et Soccer Canada a répondu cette semaine en présentant son offre.

Les joueurs de l’équipe masculine ont formé une association (l’Association des joueurs de l’équipe canadienne masculine de soccer du Canada) alors que les négociations sur la rémunération se poursuivent, suivant l’exemple de l’équipe féminine, qui est représentée par l’Association des joueurs de soccer canadiens.

L’association couvre les joueurs qui ont été appelés dans n’importe quel camp de l’équipe nationale masculine depuis janvier 2021.

Le temps presse, alors que la Coupe du monde de soccer doit s’amorcer le 20 novembre.

Cochrane mentionne que l’espoir est que l’impasse puisse être résolue avant le début du tournoi. Mais les deux parties ont déclaré qu’il y avait des problèmes qui pourraient être résolus après la Coupe du monde au Qatar.

Il y a cependant deux problèmes urgents qui devaient être résolus avant le début du tournoi. L’un d’eux concerne l’aide disponible pour les amis et les familles des joueurs qui se rendent au Qatar et l’autre implique la répartition des bourses en argent.

Cochrane affirme qu’il y a eu des « progrès significatifs » sur ces deux fronts.

La Coupe du monde au Qatar marque seulement le deuxième voyage du Canada à ce tournoi en soccer masculin, après celui de 1986 au Mexique, où les représentants de l’unifolié avaient été éliminés après des défaites contre la France, la Hongrie et l’Union soviétique.

Et avec la FIFA qui verse des millions aux équipes participantes, il y a beaucoup d’argent en jeu pour le groupe de joueurs actuel.

Le mécontentement suscité par l’état des négociations a poussé les hommes à boycotter un match amical prévu contre le Panama en juin, à Vancouver, citant des négociations « inutilement prolongées » pour un nouveau contrat. Les joueurs ont laissé entendre qu’ils voulaient une plus grande part de la bourse de la Coupe du monde et un « forfait complet pour les amis et la famille » pour le tournoi.

Ils auraient demandé un paiement après impôts équivalant à 40 pour cent du paiement à huit chiffres prévu pour la Coupe du monde.

Lors de la Coupe du monde en Russie, en 2018, la FIFA a fourni un total de 791 millions $US aux 32 équipes participantes, une hausse de 40 pour cent par rapport au tournoi de 2014.

De ce montant, 400 millions $ ont été versés sous forme de bourse, allant de 38 millions $ au vainqueur, 28 millions $ au finaliste et 24 millions $ à l’équipe classée troisième. Les équipes éliminées lors de la phase de groupes ont reçu huit millions $ chacune.

Chaque équipe qualifiée a également reçu 1,5 million $ pour couvrir les frais de préparation, ce qui signifie que toutes les équipes se sont vu garantir au moins 9,5 millions $ chacune pour leur participation.

Les joueurs masculins, actuellement classés 43e au monde, se préparent en Europe pour des matchs amicaux contre le Qatar, vendredi à Vienne, en Autriche, et l’Uruguay, mardi prochain à Bratislava, en Slovaquie.

Les Canadiens auront également un match préparatoire contre le Japon, le 17 novembre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avant de commencer leur tournoi de la Coupe du monde le 23 novembre, contre la Belgique.

Après ce duel contre la Belgique, le Canada se mesurera à la Croatie, le 27 novembre, et le Maroc, le 1er décembre, dans le cadre des matchs du Groupe F.