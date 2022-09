Même si la saison n’est pas terminée, le CF Montréal pense aux éliminatoires

Tout au long de la saison, l’entraîneur-chef du CF Montréal, Wilfried Nancy, n’a pas voulu se projeter trop loin dans le temps, mais avec trois matchs à disputer, il peut tout de suite commencer à penser aux éliminatoires.

Nancy a souvent mentionné que ses hommes avançaient une partie à la fois, en toute humilité, mais les premiers objectifs qu’il avait fixés ont été atteints en l’espace de quatre jours.

D’abord, l’équipe s’est assurée d’une première participation aux séries de la MLS depuis 2016 en soutirant un match nul au Crew de Columbus, vendredi. Mardi, une victoire contre le Fire de Chicago a confirmé que les Montréalais accueilleraient une partie éliminatoire à son domicile.

On ne sait toujours pas lequel, cependant.

Un petit vent frais s’est fait sentir jeudi, lors de l’entraînement du CF Montréal au centre Nutrilait, soulevant des questions sur l’endroit où sera disputé le premier match éliminatoire de l’équipe, à la mi-octobre.

Bien que certains joueurs aient fait savoir qu’ils souhaitaient braver le froid pour jouer au stade Saputo, d’autres semblent moins apprécier les joies du Québec en automne.

«Romell (Quioto) a dit ce matin qu’il n’aimait pas ce temps. Je lui ai répondu que si on se rendait loin en séries, qu’il y aurait peut-être de la neige, a blagué Nancy après l’entraînement. Comme j’ai dit aux joueurs, il pleuvait mardi contre le Fire. Notre objectif, c’est de gravir la montagne et d’aller le plus haut possible. De temps en temps, il y a des moments difficiles et la pluie ou le froid en font partie.»

L’autre option est un peu moins populaire, soit le Stade olympique. Certes, l’ambiance serait survoltée et les joueurs n’auraient pas à se préoccuper des intempéries, mais les risques de blessure sont plus élevés.

Plus tôt cette semaine, le défenseur Alistair Johnston a indiqué que de jeunes joueurs d’à peine 20 ans avaient développé des douleurs et des blessures plutôt particulières pour leur âge en raison de quelques entraînements et quelques matchs au Stade olympique.

Le milieu de terrain Samuel Piette a aussi affirmé qu’il souhaitait disputer ce match éliminatoire au stade Saputo. Même si Nancy ne sera pas de ceux qui devront courir plusieurs kilomètres sur le terrain, il abonde dans le même sens que ses joueurs.

«Nous avons envie de jouer sur la pelouse, au stade Saputo. Sam a l’expérience d’avoir joué à l’extérieur à moins 50 degrés Celsius, mais je ne sais pas si je serais capable de faire ça, a déclaré Nancy. J’ai toujours dit aux joueurs qu’à la minute qu’ils viennent à Montréal, il y a une possibilité de jouer au Stade olympique. Je mets de la pression sur la ville pour qu’elle change la pelouse et j’espère qu’elle va le faire sous peu. Mais peu importe où le match est disputé, nous allons jouer notre style.»

Ce qui avantage peut-être un peu Nancy, c’est qu’il a utilisé pratiquement tous ses joueurs cette saison, peu importe l’adversaire devant eux ou l’endroit où la partie était disputée.

Un des joueurs remplaçants s’est d’ailleurs démarqué au cours des derniers matchs. Le défenseur Zachary Brault-Guillard a assuré la qualification du CF Montréal en touchant la cible dans les arrêts de jeu de la deuxième demie contre le Crew et il a inscrit le but vainqueur contre le Fire.

Joueur partant du Bleu-blanc-noir l’an dernier, Brault-Guillard n’a obtenu que quatre départs cette saison et il a vu son temps de jeu diminuer considérablement. Nancy pense toutefois que le Montréalais a grandi de cette expérience.

«Zach savait qu’on allait mettre de la compétition à sa position et ça lui a permis de progresser. Même s’il n’a pas beaucoup joué cette saison, il a franchi une étape. Je ne suis pas surpris qu’il fasse bien quand il entre sur le terrain parce que dans les entraînements, on voit que c’est quelqu’un de différent par rapport à l’année dernière. Il a grandi et ce qui m’importe, c’est qu’il accepte bien son rôle», a mentionné Nancy.

L’entraîneur-chef a aussi laissé savoir qu’il pourra bientôt compter sur le retour au jeu du milieu de terrain Lassi Lappalainen (adducteurs). Le Finlandais s’est entraîné à l’écart de ses coéquipiers et n’affrontera pas le Revolution avant la pause internationale.