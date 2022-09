Le Canadien a du choix pour bâtir sa défense

Avec seulement quatre vétérans de plus de 200 matchs dans la LNH sous contrat en défense, il y a plusieurs postes disponibles au sein de la brigade du Canadien de Montréal au cours de son camp. Et les candidats pour les combler sont tout aussi nombreux.

Parmi eux, Kaiden Guhle, Jordan Harris, Arber Xhekaj et Justin Barron ont déjà l’occasion de démontrer leur savoir-faire lors du tournoi des recrues à Buffalo.

«C’est une belle occasion pour eux de se faire valoir devant les dirigeants du Canadien et contre des jeunes de leur âge, a souligné l’entraîneur Jean-François Houle, qui dirige les espoirs du Tricolore ce week-end. Il n’y a pas de vétérans de 10 saisons dans la LNH ici, seulement des joueurs de leur âge.»

Barron, Harris et Mattias Norlinder ont déjà goûté à la LNH l’hiver dernier. Ils ne voient pas leur participation au tournoi des recrues comme un désaveu, bien au contraire. C’est plutôt une occasion de prendre une longueur d’avance sur d’autres candidats absents comme Corey Schueneman, Otto Leskinen et Madison Bowey.

«Ça m’a été utile de jouer quelques matchs la saison dernière, a raconté Harris, jeudi, après l’entraînement matinal du Canadien. J’ai pu rencontrer le personnel, les joueurs et commencer à apprendre le système de jeu.

«J’arrive ici toujours dans le même état d’esprit. Je veux faire de mon mieux tout en m’amusant.»

Pour Barron et Guhle, l’occasion est particulièrement importante puisqu’ils ont dû soigner des blessures durant l’été. L’équipe avait d’ailleurs décidé de ne pas inclure Guhle dans sa formation pour le premier match, jeudi soir face aux Sabres, afin qu’il ait un peu plus de temps pour retrouver son synchronisme.

«Je veux simplement retrouver la forme. Je n’ai pas joué depuis le 5 avril. Ça fait longtemps», a souligné Barron.

Les jeunes défenseurs sont conscients que la porte est grande ouverte pour eux chez le Canadien. Cependant, le directeur général Kent Hughes a affirmé plus tôt cette semaine qu’il n’était pas impossible qu’une certaine rotation se fasse au sein du groupe afin de s’assurer que tous les jeunes défenseurs obtiennent du temps de jeu de qualité.

Cela signifie que la plupart d’entre eux pourraient passer du temps à suivre les conseils de Houle chez le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

«Mon objectif est de disputer l’ensemble de la saison avec le Canadien, a déclaré Barron. Mais la décision finale ne m’appartient pas.

«Oui, vous pouvez possiblement obtenir plus de temps de jeu (avec le Rocket) et le calendrier est moins chargé. Il y a plusieurs avantages», a-t-il ajouté au sujet d’un possible séjour avec le club-école.

Le groupe est aussi conscient qu’il a l’occasion de se développer ensemble et, si tout se passe bien, devenir un élément clé des succès du Canadien pendant de nombreuses saisons.

«C’est bien! J’ai pu rencontrer Arber et Kaiden dans l’autobus (vers Buffalo). J’avais rencontré Justin la saison dernière, a raconté Harris. C’est un bon groupe de jeunes défenseurs.

«Et avec Nick (Suzuki) qui a été nommé capitaine — félicitations — il est jeune et nous voyons ce noyau de jeunes joueurs qui est en train de se former.»

Hughes a souvent parlé du jeune groupe de défenseurs en discutant du plan de relance du Canadien. Les prochaines semaines devraient permettre d’en savoir un peu plus sur le potentiel de ce groupe.