Auger Aliassime s’incline et la Corée du Sud crée l’égalité à la Coupe Davis

Soonwoo Kwon a permis à la Corée du Sud de créer l’égalité 1-1 dans son premier match de groupe des Finales de la Coupe Davis face au Canada grâce à une victoire de 7-6 (5), 6-3 contre Félix Auger-Aliassime.

Plus tôt, le Canada avait pris les devants 1-0 quand le Britanno-Colombien Vasek Pospisil avait triomphé non sans peine de Seong-Chan Hong, 4-6, 6-1, 7-6 (5), après un long duel de plus de 2h30.

Auger-Aliassime, 13e raquette mondiale, menait 4-1 dans la première manche après avoir remporté les trois premiers jeux à zéro. Il semblait contrôler la rencontre, jusqu’à ce que Kwon, 74e au monde, ne renverse la vapeur.

Le Sud-Coréen a remporté six des huit jeux suivants et 12 des 17 derniers du match pour forcer la présentation du match de double.

Après avoir survolé la deuxième manche, Pospisil, qui en est à sa 24e présence en Coupe Davis, a rapidement tiré de l’arrière 3-0 et 4-1 à la troisième manche. Mais il est revenu à égalité grâce à deux bris et l’expérience du vétéran de 32 ans lui a éventuellement permis de s’imposer au bris d’égalité.

Pospisil et Auger-Aliassime tenteront de donner la victoire au Canada face au duo coréen formé de Nam Jisung et Song Min-kyu.

Pour la suite de la phase de groupes, le Canada a rendez-vous avec l’Espagne, vendredi, et la Serbie, samedi. Les deux premiers pays de chacun des quatre groupes se qualifieront pour la phase finale, prévue du 21 au 27 novembre à Malaga, en Espagne.