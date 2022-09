Nick Suzuki est le nouveau capitaine du Canadien de Montréal

Le Canadien de Montréal a décidé de confier le leadership de l’équipe à Nick Suzuki. Le jeune attaquant de 23 ans est le nouveau capitaine du Canadien de Montréal.

Il devient le 31e capitaine de l’histoire de l’équipe et également le plus jeune. Il sera épaulé par Brendan Gallagher et Joel Edmundson comme adjoints. Il succède à Shea Weber.

L’entraîneur Martin St-Louis en a fait l’annonce, lundi matin, dans le cadre du tournoi de golf annuel de l’équipe au club de golf Laval-sur-le-Lac.

« C’est un honneur de devenir le capitaine du Canadien », a-t-il dit d’entrée de jeu. Il estime que cette nomination démontre la confiance et le respect de la direction de l’équipe.

Suzuki, qui amorce sa quatrième saison avec le Canadien, entreprend la première saison d’un contrat de huit ans qu’il a signé en octobre 2021. Il a été le meilleur marqueur de l’équipe la saison dernière avec une récolte de 21 buts et 61 points en 82 matchs.

En 209 matchs dans la LNH, il a marqué 49 buts et ajouté 94 aides, pour un total de 143 points.

Choix de première ronde au repêchage (13e au total) des Golden Knights de Vegas en 2017, Suzuki s’est joint au Canadien en compagnie de Tomas Tatar et d’un choix au repêchage en retour de Max Pacioretty, le 10 septembre 2018.