Troisième victoire dans un tournoi majeur aux Internationaux de tennis des États-Unis pour Swiatek

La Polonaise Iga Swiatek a remporté un troisième tournoi majeur, samedi, défaisant la Tunisienne Ons Jabeur 6-2 et 7-6 (5) en finale des Internationaux des États-Unis.

Swiatek a été beaucoup moins convaincante au deuxième set, mais elle a retrouvé assez de sa touche initiale aux bons moments.

Elle a terminé le match avec cinq bris, deux de plus que son adversaire.

« Je devais rester calme et concentrée, a dit Swiatek lors de la remise du trophée. Il y a une ambiance folle et bruyante à New York, et ça peut vous faire perdre vos repères. Je suis très fière de comment j’ai géré les choses mentalement. »

Swiatek, qui était la favorite à New York, a aussi été couronnée à Roland-Garros en 2020 et 2022 — dans ce dernier cas, à l’intérieur d’une séquence de 37 victoires d’affilée.

Elle a obtenu un septième titre depuis le début de l’année — la dernière joueuse à en faire autant a été Serena Williams, en 2014.

La joueuse de 21 ans a une fiche globale de 55-7 en 2022.

Il s’agissait aussi d’une 10e finale de suite qu’elle réglait en deux sets.

Finaliste à Wimbledon en juillet, Jabeur était la cinquième tête de série dans la Grosse pomme.

La Tunisienne tentait de devenir la première Africaine à remporter un tournoi majeur dans l’ère professionnelle, qui a débuté en 1968.

Swiatek est la première joueuse en six ans à s’imposer lors de deux grands tournois dans la même année. Angelique Kerber l’a réussi à Melbourne et à New York en 2016.

Swiatek a menotté sa rivale à 5-5 au bris d’impasse, puis elle a pu célébrer quand sa rivale a envoyé une balle trop loin.

La Polonaise a fait la loi en première manche, mettant fin aux échanges rapidement et prenant bien vite une avance de 3-0.

Jabeur s’est ressaisie le temps d’un jeu au service et d’un bris, dans ce dernier cas grâce notamment à trois excellents coups gagnants.

Swiatek a répondu avec un bris puis s’est approchée à un jeu du set, quand son adversaire a largement raté une volée.

Un autre bris plus tard, Swiatek avait en poche le premier engagement.

La numéro 1 de la WTA a aussi mené 3-0 au deuxième set, bien qu’on sentait une certaine fatigue chez elle.

Laissant trop d’échanges se prolonger alors qu’elle y aurait coupé court en début de match, Swiatek a été brisée au septième jeu et peu après, le score est devenu 4-4.

Elle a pris les devants 5-4, devant toutefois compter sur de nombreuses fautes directes de Jabeur. Celle-ci en a commis 33 au total, trois de plus que sa rivale.

Ce neuvième jeu a duré neuf minutes. Jabeur a alors gardé son service et Swiatek a fait de même. Disposant d’une première balle de match, Swiatek a procédé à ce moment-là à un surprenant changement de raquette. Ça ne l’a pas servie et le match est allé en bris d’égalité.

Dans ce bris d’impasse, le meilleur point de Jabeur a été le premier, conclu avec un brillant revers en parallèle.

Swiatek a trouvé assez de mordant pour un solide coup droit en parallèle, qui a créé l’égalité 5-5. Elle allait bientôt vivre une deuxième consécration en tournoi majeur cette année.

Pour les coups gagnants, l’avantage est aussi allé à Swiatek, 19-14.

Monétairement, la Polonaise s’est enrichie d’une bourse de 2,6 M $.