Une finale Ruud - Alcaraz à Flushing Meadows

Carlos Alcaraz a accédé à une première finale en Grand chelem, vendredi, battant l’Américain Frances Tiafoe 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5) et 6-3, à New York.

L’Espagnol pourrait devenir le numéro 1 de l’ATP, à seulement 19 ans.

Troisième tête de série, Alcaraz a mis fin au débat à sa quatrième balle de match, en menottant son rival sur une frappe en fond de terrain.

Tiafoe a conclu le tournoi avec un dossier de 8-0 en bris d’impasse.

Il a signé 15 as, mais il a aussi commis 52 fautes directes.

L’Américain a de plus été inefficace au filet (29 en 55, pour 53 %).

Alcaraz a remporté quatre des cinq derniers jeux de la rencontre.

Contre Ruud, un enjeu de taille

Le rival d’Alcaraz en match ultime sera Casper Ruud, septième tête de série.

L’enjeu sera de taille: non seulement un premier triomphe lors d’un tournoi majeur, mais aussi le sommet du classement de l’ATP.

Ruud a remporté un échange de 55 coups contre Karen Khachanov, tenant bon en route vers une victoire de 7-6 (5), 6-2, 5-7 et 6-2.

Finaliste contre Rafael Nadal à Roland-Garros en juin, Ruud est un Norvégien de 23 ans qui peut passer du septième au premier rang du classement s’il triomphait dimanche, à Flushing Meadows.

Les quatre demi-finalistes masculins faisaient leurs débuts dans cette ronde à New York. Cela ne s’était pas produit depuis 1881, et c’était alors une certitude: c’était l’édition inaugurale de ce qui était alors connu sous le nom de Championnats américains.

Le plan de match de Ruud a fonctionné à merveille durant la majeure partie du match contre Khachanov, un Russe de 6 pieds 6 pouces avec un service puissant. Tête de série numéro 27, ce dernier a éliminé le finaliste de Wimbledon Nick Kyrgios en cinq sets en quarts de finale.

Ruud se tenait loin derrière la ligne en retour de service, puis cherchait à dominer les échanges à partir du fond du terrain.

Il a mis à profit un jeu de jambes sans faille pour prolonger les échanges et a trouvé des ouvertures pour s’offrir des coups profonds, qui lui donnaient la chance de terminer les points.

Il a frappé une volée gagnante par-dessus l’épaule qui lui a donné les devants 6-3 au bris d’égalité. Quelques instants plus tard est venu le point par excellence du match, sur la troisième occasion de Ruud de mettre fin au set.

S’étirant sur 75 secondes, l’échange a donné lieu à 19 frappes de plus que le deuxième rallye le plus long à New York cette année. Le tout a culminé avec un revers de Ruud le long de la ligne, que Khachanov a renvoyé dans le filet.

«Chacun s’empêchait de commettre une erreur, sachant l’importance du point, a dit Ruud. Vers la fin, mon coeur battait très vite et mes jambes étaient sur le point de trembler.»

Ruud a amorcé 2022 avec une fiche de 14-13 lors des tournois majeurs, dont 3-4 à New York. Sa meilleure performance dans la Grosse pomme avait été de se rendre au troisième tour, en 2020.

Il a raté les Internationaux d’Australie en janvier, après s’être viré la cheville à l’entraînement juste avant le tournoi.

Depuis lors, il a une fiche de 13-2 en Grand chelem cette année.