Une remontée spectaculaire permet au CF Montréal d’assurer sa place en séries

Le CF Montréal a profité d’un carton rouge pour marquer deux buts en fin de deuxième demie et arracher un match nul de 2-2 au Crew de Columbus, vendredi soir, au stade Saputo.

Grâce à une remontée héroïque, le CF Montréal (16-9-5) est resté invaincu à ses deux dernières parties et il a assuré sa première participation aux séries de la MLS depuis 2016.

Après que Luis Diaz eut écopé un carton pour avoir donné un coup de pied à la jambe de Kei Kamara, à la 75e minute, la troupe montréalaise a longuement travaillé dans la zone adverse.

Victor Wanyama a d’abord habilement fait dévier un tir de Matko Miljevic au fond du filet, à la 89e minute de jeu. Le Bleu-blanc-noir a continué à accentuer sa pression et pendant les arrêts de jeu, Zachary Brault-Guillard a nivelé le pointage, au grand plaisir des 19 619 spectateurs présents.

Jonathan Mensah et Lucas Zelarayan ont touché la cible en l’espace de deux minutes en deuxième demie, permettant malgré tout au Crew (9-6-14) de rester invaincu à ses sept dernières sorties.

L’équipe de Columbus est temporairement montée jusqu’au cinquième échelon de l’Association Est, mais elle est finalement restée en sixième place à la suite des deux buts des Montréalais.

Le CF Montréal reprendra l’action mardi soir, lorsqu’il accueillera le Fire de Chicago.

Deux buts rapides, deux fois

Les Montréalais ont subi la pression du Crew lors des 12 premières minutes du match, mais le gardien James Pantemis a réalisé quelques beaux arrêts.

Pantemis s’est signalé à deux reprises aux dépens de Cucho Hernandez et il a ensuite été rapide pour stopper une déviation de la tête de Mensah.

Les hommes de Wilfried Nancy ont commencé à tranquillement trouver leurs aises et à leur tour, ils ont obtenu quelques bonnes occasions de marquer. Mason Toye était en bonne position pour ouvrir le pointage, à la 24e minute, mais son tir faible n’a pas déjoué Eloy Room.

Dans les arrêts de jeu de la première demie, le CF Montréal a une fois de plus pris l’assaut la surface de réparation des visiteurs, mais le défenseur William Sands a sauvé les meubles en bloquant une puissante frappe de Djordje Mihailovic.

La patience du Crew a été récompensée à la 66e minute. À la suite d’un coup franc, Steven Moreira a placé un centre dans la surface de réparation et Mensah a sauté plus haut que Victor Wanyama pour rediriger le ballon dans le filet.

Peut-être encore un peu secoué par ce but, le Bleu-blanc-noir a manqué de cohésion dans sa zone seulement deux minutes plus tard et le Crew en a profité. Zelarayan a décoché un premier tir, bloqué par Kamal Miller, mais il a pu prendre son retour avant de loger le ballon derrière Pantemis.

Le CF Montréal s’est fait ouvrir une porte à la 75e minute, quand le carton jaune de Luis Diaz a été transformé en rouge à la suite d’une reprise vidéo.

À la suite d’un tir rapide de Miljevic, Wanyama a réussi à se pencher pour faire dévier le ballon de la tête dans le filet. Entré dans le match à la 77e minute, Brault-Guillard a ensuite semé l’hystérie au stade Saputo.