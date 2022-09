Le Canadien s’entend pour quatre ans avec Kirby Dach

Le Canadien de Montréal s’est entendu mercredi avec l’attaquant Kirby Dach.

L’entente est d’une durée de quatre saisons et rapportera 13,45 millions $US à Dach, soit un salaire moyen de 3,3625 millions $US par saison, jusqu’à la fin de la saison 2025-26.

Âgé de 21 ans, Dach a marqué 9 buts et ajouté 17 aides en 70 rencontres avec les Blackhawks de Chicago la saison dernière. L’Albertain a disputé 152 matchs dans la LNH, récoltant 59 points, dont 19 buts.

Repêché troisième au total par les Hawks en 2019 , le centre de six pieds quatre, 197 livres, a été acquis en retour d’un choix de premier tour et d’un choix de troisième tour en 2022, le 7 juillet dernier.