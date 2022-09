Costigan et Lyon seront de la partie vendredi

Les nouveaux venus Thomas Costigan et Nafees Lyon auront leur mot à dire quand les Alouettes de Montréal accueilleront les Lions de la Colombie-Britannique, vendredi.

Costigan et Lyon ont été acquis la semaine dernière des Elks d’Edmonton, mais n’ont pas pu prêter main-forte à leurs nouveaux coéquipiers dans la défaite de 38-24 aux mains du Rouge et Noir d’Ottawa vendredi.

« Ils vont jouer, il ne faut pas s’en faire avec qui ils se sont entraînés [mardi], a promis l’entraîneur-chef des Alouettes (4-7), Danny Maciocia, lors de l’entraînement des siens au stade Percival-Molson. Il n’y a pas de deuxième équipe : tout le monde va jouer. »

« Costigan sera utilisé au sein d’une rotation, mais [Lyon] va jouer », a précisé Maciocia quelques secondes plus tard.

Joueur de ligne défensive, Costigan a d’ailleurs été utilisé en alternance lors des répétitions de la première unité, mardi. Il semble qu’il sera utilisé davantage du côté gauche, mais il peut aussi jouer du côté droit.

Lyons, un demi de coin, s’est entraîné au sein de la première unité en défense, du côté droit. Il pourrait être appelé à remplacer Kenneth Durden dans la formation, qui a connu un match difficile contre Ottawa.

Les deux hommes étaient dans la mire de Maciocia depuis un certain temps. Cela faisait déjà quelques semaines qu’il tentait de convaincre les Elks de lui céder les deux joueurs. Il a convaincu son homologue en lui envoyant le joueur de ligne défensive Avery Ellis ainsi qu’un choix de troisième tour au repêchage de 2023.

« Ce sont deux joueurs que j’aime beaucoup. Ça faisait trois ou quatre semaines que j’essayais de transiger avec Edmonton et de les amener ici, a confirmé Maciocia. J’aime Lyon, la façon dont il joue comme demi-défensif. Costigan, c’est un joueur qui a beaucoup d’énergie, très intelligent.

« Les deux ont déjà été exposés à notre système défensif puisqu’ils ont joué sous les ordres de Noel [Thorpe, le coordonnateur en défense] dans le passé. Après deux jours, j’aime ce que je vois et je suis convaincu que les deux vont contribuer à nossuccès en défense. »

« J’ai été chanceux de pouvoir compter sur eux à Edmonton, a renchéri Thorpe. Je connais donc leurs forces et leurs faiblesses et ce qu’ils pourront apporter à notre équipe. Ce sont des joueurs qui peuvent s’insérer facilement à notre groupe. »

Lyon a été utilisé dans 13 rencontres au cours des deux dernières campagnes à Edmonton. Il a réussi un sac, intercepté trois passes et provoqué un échappé.

« J’étais très à l’aise dans le système de Noel, a dit Lyon. En cinq matchs, j’ai réussi deux interceptions et plusieurs bons jeux. Je compte faire la même chose pour lui ici. »

Costigan a disputé 22 matchs avec les Elks en 2021 et 2022, récoltant 38 plaqués, neuf sacs et trois autres plaqués au sein des unités spéciales.

Il devrait pouvoir donner un coup de main immédiatement aux chasseurs de quarts des Alouettes, qui ont connu quelques ratés lors des deux dernières joutes du club.

« Je pense que je n’aurais pas pu avoir une transition plus en douceur que celle-là, a noté Costigan au sujet de son passage d’Edmonton à Montréal. C’est pratiquement la même défense et il y a plein de gars qui sont passés par Edmonton. Ça rend tout cela plus facile. »

« Costigan était le joueur visé par Danny, a expliqué Thorpe. Qu’il ait pu obtenir Lyon en plus, c’est de l’excellent travail. Il a amélioré notre équipe avec cet échange.

« Lyon est un gars très athlétique. Quand il a obtenu sa première chance de jouer à Edmonton, il a réussi une interception contre Cody Fajardo. »

Deux joueurs surpris

Les deux joueurs se disent très heureux de retrouver Thorpe à Montréal, mais les deux ont été surpris par la transaction.

« Nous venions d’avoir une journée complète de séances vidéo et nous avions pris la photo d’équipe. Arrivé à la maison, j’ai décidé de faire une sieste, c’est le coup de téléphone pour m’annoncer que j’étais échangé qui m’a réveillé, a indiqué Lyon. Je ne m’y attendais pas du tout. […] J’imagine qu’ils vont me retirer de cette photo ! »

« J’étais sous le choc, a pour sa part indiqué Costigan. Je n’ai jamais vu ça venir. J’étais assis tranquillement à la maison à regarder l’entraînement quand mon téléphone a sonné. Je me suis levé et mon colocataire m’a demandé si j’allais bien. Je lui ai dit que j’avais besoin d’un petit moment ! C’est très déstabilisant. Vous ne le croyez pas au départ, vous croyez que vous rêvez. »

« Mais c’est super jusqu’à maintenant et la nourriture est incroyable ici ! […] Si je m’ennuie de la maison, je n’ai qu’à visiter les restos autour de mon appartement. »

Les Alouettes pourraient également obtenir des renforts supplémentaires en défense : Najee Murray, un autre demi-défensif, pourrait retrouver sa place au sein de la formation.

Il s’est entraîné de façon limitée mardi, mais Maciocia espère qu’il sera en mesure de reprendre le collier face aux Lions (8-2) et leur nouveau quart-arrière, l’ex-Alouette Vernon Adams fils.

« J’espère qu’il sera de retour, a admis Maciocia. On verra comment il se sent [mercredi]. Quand il joue, tu te sens beaucoup mieux la veille. »