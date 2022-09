Shapovalov est battu par Rublev, après 4 heures et 11 minutes

Le Canadien Denis Shapovalov a été battu après plus de quatre heures au troisième tour à Flushing Meadows, samedi, subissant un revers de 6-4, 2-6, 6-7 (3), 6-4 et 7-6 (7) face à Andrey Rublev.

Au dernier bris d’impasse, Shapovalov a réduit l’avance du Russe à 5-4 avec un 23e as.

Il s’est approché à 9-7 quand son rival a envoyé une balle dans le filet, avant de baisser pavillon en quatre heures et 11 minutes.

Le Canadien avait été dominant au premier bris d’égalité, y allant de plusieurs balles profondes et précises.

Il y a eu quatre bris de chaque côté.

Rublev a signé deux de ceux-ci au quatrième set, où il a tout de même cogné durement sa raquette au sol quand son rival l’a brisé, amenant ainsi le score à 3-3.

Au dernier set, Shapovalov a pris les commandes 6-5 en laissant sagement passer un retour, n’essayant pas une volée qui aurait été difficile. Il n’a pas su aller chercher un bris qui aurait scellé le duel, par contre.

Shapovalov a brillé avec 75 coups gagnants (38 pour Rublev), mais il a aussi commis 72 fautes directes (37 pour Rublev).

Rublev est la neuvième tête de série. Au quatrième tour, il va affronter le Britannique Cameron Norrie, septième tête d’affiche.

En carrière, Rublev a l’avantage 3-2 contre Shapovalov, 21e à l’ATP.

Rublev a aussi eu besoin de cinq manches au premier tour, contre Laslo Djere.

Il a remporté les tournois de Marseille, Dubai et Belgrade cette saison.

En double féminin, la Lavalloise Leylah Fernandez et l’Australienne Daria Saville ont perdu 6-7 (5), 6-3 et 7-6 (10) contre Dalma Galfi et Bernarda Pera.