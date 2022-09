Félix Auger-Aliassime vaincu au deuxième tour

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a été surpris 6-4, 6-4 et 6-4 par le Britannique Jack Draper au deuxième tour des Internationaux des États-Unis, mercredi.

L’Anglais de 20 ans a réussi les trois bris du match, face à un rival qui a commis 41 fautes directes.

Draper a signé un bris lui donnant les devants 3-2 au troisième set, filant ensuite vers une victoire en deux heures et demie.

Sixième tête d’affiche, Auger-Aliassime a gagné ses deux derniers jeux au service à zéro, terminant chacun de ces jeux avec un as.

Draper a toutefois mis fin au débat à sa première occasion, à l’aide d’une volée.

L’un des bris a été concrétisé par un brillant passing du revers du Britannique, sur la ligne.

Classé 53e au monde, Draper aura comme prochain adversaire Karen Khachanov, 31e.

Plus tôt mercredi, la Québécoise Leylah Fernandez a baissé pavillon 6-3, 7-6 (3) aux mains de la Russe Liudmila Samsonova, en deuxième ronde également.

Un an après un parcours sensationnel qui l’avait menée jusqu’à la finale du simple féminin et qui en avait fait l’une des favorites du public new-yorkais, Fernandez, 14e tête de série, a été incapable de résoudre le service de son adversaire.

Samsonova, 23 ans et 35e joueuse mondiale, a réussi 10 as sans commettre une seule double faute. Elle a réussi 62 pour cent de ses premières balles et a gagné 81 pour cent des points après avoir placé sa première balle en jeu.

Samsonova a été à ce point dominante à son service qu’elle n’a concédé que 13 points à Fernandez pendant tout le match et n’a fait face à aucune balle de bris. De plus, elle s’est créé 13 chances de bris et en a converti deux, toutes deux lors du premier set.

À défaut de se qualifier au troisième tour, Fernandez a montré beaucoup de cran lors du 12e jeu du deuxième set, où elle a dû sauver cinq balles de match, pour forcer la tenue d’un bris d’égalité.

Fernandez a bien entamé ce jeu en récoltant un mini-bris dès le premier point mais elle a ensuite perdu son service quatre fois, dont deux consécutifs qui ont aidé Samsonova à se bâtir une avance de 5-2 dans le bris.

Jeudi, l’Ontarien Denis Shapovalov disputera son match de deuxième ronde face à l’Espagnol Roberto Carballes Baena dans un duel qui ne commencera pas avant 17 h.

Victoire de Marino

En après-midi, la Canadienne Rebecca Marino s’était qualifiée pour le troisième tour du simple féminin à la suite de sa victoire en deux manches, 6-3, 7-6 (5), contre l’Ukrainienne Daria Snigur.

C’est la deuxième fois de sa carrière que Marino atteint cette étape à un tournoi du Grand Chelem. Elle avait réalisé le tour de force en 2011, aux Internationaux de France.

Face à la tombeuse de la Roumaine Simona Halep lundi, Marino a réussi 13 as, comparativement à un seul pour Snigur, et commis trois doubles fautes. Elle a aussi remporté 74 pour cent des points après avoir logé sa première balle de service en jeu.

L’athlète de Vancouver a aussi profité de l’irrégularité de Snigur, qui a commis 48 erreurs directes, dont une alors qu’elle faisait face à une balle de match.

Marino a inscrit trois bris de service en huit opportunités et elle est parvenue à sauver cinq des sept balles de bris auxquelles elle a fait face.

En troisième ronde, Marino livrera bataille à la Chinoise Zhang Shuai.

Bianca Andreescu, championne du tournoi en 2019, affronte la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 15e tête de série.

En double féminin, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Giuliana Olmos, du Mexique ont facilement atteint le deuxième tour, à la suite d’une convaincante victoire de 6-2, 6-1 contre les Américaines Peyton Stearns et Ashlyn Krueger.

Dabrowski et Olmos sont les cinquièmes têtes de série de la compétition.