Stanback est de retour à l’entraînement

Il y avait une belle surprise, mardi, à la séance d’entraînement des Alouettes de Montréal : le demi à l’attaque William Stanback était de retour à l’entraînement.

L’Américain de 28 ans n’est pas prêt à effectuer un retour au jeu : il s’est entraîné sur les lignes de côté, sans équipement, en compagnie du quart Vernon Adams fils, lui aussi blessé pour six matchs.

De voir Stanback sans botte protectrice et en mesure de capter des ballons et d’effectuer des courses simulées en ligne droite est toutefois un signe encourageant, dans son cas.

Stanback, finaliste au titre de joueur par excellence dans la LCF en 2021 et meilleur porteur de ballon du circuit Ambrosie ces dernières saisons, a subi une grave blessure à la cheville gauche lors du match inaugural des Alouettes (4-6), en juin dernier.

Opéré quelques jours plus tard, son nom avait été inscrit sur la liste des blessés pour six matchs, mais l’équipe prévoyait une absence beaucoup plus longue, soit jusqu’en octobre.

Cet échéancier n’a pas été revu à la baisse par l’organisation, même si l’entraîneur-chef Danny Maciocia s’est montré un peu plus optimiste.

« Je te dirais fin de septembre, si tout va bien, a-t-il avancé. Mais c’est certain qu’on est content de le voir sur les lignes de côté, avec ses coéquipiers. Je pense que ça lui fait du bien, comme ça nous fait du bien de le revoir. Il y a encore du travail à faire, tout le monde est conscient de tout ça, et les prochaines semaines seront très importantes. »

Sa présence n’est pas passée inaperçue auprès de ses coéquipiers.

« C’est fantastique, ça nous donne une bonne dose d’énergie, a déclaré le quart-arrière Trevor Harris. En plus d’être un excellent joueur de football, c’est un très bon gars. Nous souhaitons le revoir très bientôt. C’est le genre de joueurs qui d’ici la fin de sa carrière, va mener la ligue pour les verges au sol. J’en suis convaincu. C’est ce type de demi. Nous avons très hâte de le revoir en uniforme. »

Quant à Adams, il semble complètement rétabli de la tendinite au coude qui a forcé les Alouettes à inscrire son nom sur la liste des blessés à long terme. Il ratera vendredi, contre le Rouge et Noir d’Ottawa (2-8) le quatrième match de six.

Même chose pour le secondeur Tyrrell Richards. Le tout premier choix du dernier repêchage, blessé à un genou, est prêt à revenir au jeu, mais comme son nom a été inscrit sur la liste des blessés pour six matchs — il en sera à une cinquième rencontre ratée vendredi — Il ne peut immédiatement être réinséré à la formation.

« Ils sont prêts. Ils sont vraiment prêts », a assuré l’entraîneur au sujet de ces deux joueurs.

Le demi défensif Najee Murray pourrait quant à lui être de retour dans la formation face au Rouge et Noir.

« Il a besoin de s’entraîner encore, mais ce n’est pas exclu, a déclaré Maciocia. On va voir où il est rendu. C’est pourquoi je parle souvent que c’est important d’avoir de la profondeur : on souhaite qu’il soit de la formation, mais s’il ne le peut pas, on aura quelqu’un prêt à prendre sa place. »

Feaster suspendu

L’équipe a également annoncé qu’elle avait suspendu le demi-offensif Tavien Feaster.

Feaster n’a pas regagné Montréal à la fin de la semaine de congé et les Alouettes ne savent tout simplement pas où il se trouve. Cet incident fait suite à quelques autres manquements aux règles d’équipe et Maciocia a simplement décidé de le suspendre.

L’équipe a également annoncé la libération du joueur de ligne offensive québécois Samuel Thomassin. Maciocia a précisé que les Alouettes n’avaient tout simplement plus de place au sein de la formation d’entraînement pour lui.