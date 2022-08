Les Blue Jays battent les Cubs en 11 manches

Danny Jansen a mis fin au match grâce à un simple au champ gauche en 11e manche et les Blue Jays de Toronto ont interrompu une série de trois défaites grâce à une victoire de 5-4 sur les Cubs de Chicago, lundi soir au Rogers Centre.

Les Blue Jays (69-58) ont gagné pour seulement la troisième fois à leurs 10 dernières sorties devant leurs partisans. Au cours du week-end, ils ont été victimes d’un balayage d’une série de trois parties aux mains des Angels de Los Angeles au Rogers Centre.

Face à un recul de 4-0 lundi, les Blue Jays ont amorcé leur remontée en septième manche lorsque Jansen a claqué un circuit de trois points au champ gauche. Il s’agissait de son 11e de la saison.

Ils ont égalé le score une manche plus tard. Cavan Biggio a frappé un double le long de la ligne de démarcation du champ droit, et il est venu croiser le marbre sur un simple de Matt Chapman au champ gauche.

« Ç’a été un week-end difficile, mais nous avons tourné la page avec une nouvelle série », a déclaré Jansen.

« Peu importe la soirée, j’essaie de me présenter sur le terrain, d’être compétitif et de faire ce que je peux pour aider l’équipe à gagner. Aujourd’hui (lundi), ça a été un circuit et coup sûr décisif. »

Les Cubs (55-74) avaient pris une avance de 2-0 grâce à un point en troisième manche, et un autre en quatrième.

Le receveur Willson Contreras a produit le premier point de la soirée à l’aide d’un optionnel. En quatrième manche, Seiya Suzuki a croisé le marbre à la suite du simple de Nico Hoerner au champ gauche.

Un double au champ centre gauche de P.J. Higgins en sixième manche avait permis aux Cubs de prendre une avance de 4-0.

La victoire est allée au dossier du releveur Jimi Garcia (3-4) tandis que Mark Leiter fils (2-6) a été débité du revers.