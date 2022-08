Non-vacciné contre la COVID, Djokovic n’ira pas aux Internationaux des États-Unis

Novak Djokovic ne disputera pas les prochains Internationaux des États-Unis, comme prévu, puisqu’il n’est pas vacciné contre la COVID-19 et ne peut donc pas voyager vers les États-Unis.

Djokovic a fait part de son retrait du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison sur ses réseaux sociaux, jeudi, quelques heures avant le tirage des tableaux principaux de l’événement.

«Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois-ci pour les Internationaux des États-Unis, a écrit Djokovic, souhaitant la meilleure des chances aux participants. [Je vais] garder la forme et une attitude positive en attendant la prochaine occasion de jouer.»

Le tournoi doit se mettre en branle lundi prochain.

Le Serbe de 35 ans a remporté 21 tournois majeurs, un de moins que l’Espagnol Rafael Nadal, qui détient le record chez les hommes. Trois des titres de Djokovic ont été remportés à Flushing Meadows: en 2011, 2015 et 2018.

Il a aussi été finaliste une demi-douzaine de fois, dont la saison dernière, quand il a échoué dans sa tentative de devenir le premier homme depuis 1969 à gagner les quatre Grands Chelems la même année en s’inclinant devant Daniil Medvedev.

Pas possible d’entrer aux États-Unis

Les étrangers qui n’ont pas été vaccinés contre la COVID-19 ne peuvent présentement pas entrer aux États-Unis ou au Canada. Djokovic a déclaré qu’il n’allait pas se faire vacciner, même si cela l’empêche de participer à certains tournois.

L’Association américaine de tennis (USTA) a toujours assuré qu’elle allait suivre les directives du gouvernement au sujet du statut vaccinal des participants au tournoi cette année. Il n’y a pas d’obligation vaccinale pour les participants au tournoi ou leur entourage, ce qui signifie que des joueurs américains non vaccinés peuvent y participer. Les spectateurs ne seront pas tenus de porter le masque.

«Novak est un grand champion et il est très malheureux qu’il ne puisse participer à l’édition 2022 des Internationaux des États-Unis, puisqu’il ne peut entrer au pays en raison de la politique vaccinale du gouvernement touchant les étrangers, a déclaré Stacey Allaster, directrice du tournoi. Nous espérons pouvoir l’accueillir de nouveau en 2023.»

Djokovic a raté les Internationaux d’Australie en janvier après qu’une saga judiciaire se soit soldée par sa déportation. Il a aussi été tenu à l’écart d’importants tournois en Amérique du Nord, dont les Masters de Montréal et Cincinnati.

Il a disputé le tournoi de Roland-Garros, s’inclinant en quarts devant Nadal, et Wimbledon, qu’il a gagné.

Après avoir battu Nick Kyrgios au All England Club, le 10 juillet, il a déclaré qu’il adorerait disputer le dernier majeur de la saison, mais qu’il ne prévoyait pas se faire vacciner.

Environ trois semaines plus tard, Djokovic a indiqué sur ses réseaux sociaux qu’il espérait toujours avoir la chance de jouer à Flushing Meadows. «Je me prépare comme si on allait me permettre de jouer. [...] Je garde les doigts croisés.»

Djokovic a passé plus de semaines au premier rang que quiconque dans l’histoire. Il occupe actuellement le sixième rang, en partie parce qu’aucun point n’a été attribué à Wimbledon.

Parmi les autres joueurs qui ne seront pas à Flushing Meadows pour diverses raisons, il y a le no 2 mondial Alexander Zverev, finaliste 2020 à New York; la championne de 2-16 Angelique Kerber; Marketa Vondrousova; Gaël Monfils ; et Reilly Opelka.