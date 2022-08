Auger-Aliassime affrontera d’abord un qualifié au US Open, Djokovic n’y sera pas

Le Québécois Félix Auger-Aliassime fera face à un joueur issu des qualifications lors du premier tour des Internationaux des États-Unis, tandis que la Lavalloise et finaliste l’an dernier chez les dames Leylah Fernandez affrontera la Française Océane Dodin.

Auger-Aliassime a abouti dans le même quart que le numéro 1 mondial et champion en titre Daniil Medvedev lors du tirage au sort, jeudi.

Medvedev avait mis fin au parcours d’Auger-Aliassime en demi-finale l’an dernier. Il avait ensuite vaincu Novak Djokovic en finale.

Djokovic a quant à lui fait part de son retrait du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, jeudi, sur les réseaux sociaux, quelques heures avant le tirage des tableaux principaux de l’événement.

« Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à NY cette fois-ci pour les Internationaux des États-Unis, a écrit Djokovic, souhaitant la meilleure des chances aux participants. (Je vais) garder la forme et une attitude positive en attendant la prochaine occasion de jouer. »

Auger-Aliassime sera la sixième tête de série en simple masculin. Son compatriote Denis Shapovalov sera classé 19e.

Shapovalov affrontera au premier tour le Suisse Marc-Andrea Huesler, 102e raquette mondiale.

L’Ontarien âgé de 23 ans se retrouve dans la même portion de tableau que le détenteur de 22 titres majeurs, Rafael Nadal. Ce dernier commencera sa marche vers un cinquième titre à New York contre l’Australien Rinky Hijikata.

Chez les dames

Leylah Fernandez, 14e tête de série, se retrouve dans le même quart de tableau que l’Estonienne classée deuxième Anett Kontaveit, ainsi que la Tunisienne Ons Jabeur, cinquième raquette mondiale.

Au premier tour, Fernandez affrontera Dodin, 99e au classement mondial, pour une première fois en carrière.

Pour sa part, l’Ontarienne Bianca Andreescu, championne à New York en 2019, affrontera au premier tour la Française Harmony Tan, 111e au monde.

La Vancouvéroise Rebecca Marino jouera contre la Polonaise Magdalena Frech. Marino se retrouve dans la même portion de tableau que la troisième tête de série Maria Sakkari.

La championne en titre Emma Raducanu, 11e tête de série, a rendez-vous avec l’expérimentée Française Alizé Cornet au premier tour.

La numéro 1 au monde Iga Swiatek jouera contre l’Italienne Jasmine Paolini et la Polonaise compte cinq autres anciennes championnes en Grand Chelem dans son quart de tableau.

Finalement, l’Américaine Serena Williams, six fois championne à New York et détentrice de 23 titres du Grand Chelem, commencera ce qui devrait être son dernier tournoi en carrière avec un duel contre Danka Kovinic.

Williams se retrouve dans la même portion de tableau que Kontaveit et Fernandez.

Âgée de 40 ans, 41 ans le mois prochain, Williams a une fiche de 1-3 cette saison. Elle a effectué un retour au jeu récemment après une absence d’un an en raison d’une blessure subie au premier tour à Wimbledon en 2021.

Les premiers matchs de tableau principal seront présentés lundi.