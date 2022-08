Pogacar et Sagan seront des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal

On en sait un peu plus sur le plateau qui se disputera la victoire aux Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal (GPCQM), de retour en septembre après deux années d’interruption en raison de la pandémie de COVID-19.

Ainsi, parmi les 147 coureurs qui prendront le départ à Québec, le 9 septembre, et Montréal, le 11 septembre, il y aura Tadej Pogacar, Peter Sagan, Gereint Thomas et Romain Bardet, qui se joindront à un plateau très relevé.

Pogacar a notamment remporté le Tour de France en 2020 et 2021, en plus de terminer deuxième de la dernière édition. Sagan est trois fois champion du monde, vainqueur du Grand Prix Cycliste de Montréal en 2013 et du Grand Prix Cycliste de Québec en 2016 et 2017, de Paris-Roubaix 2018 et du Tour des Flandres en 2016.

Thomas a terminé troisième du Tour de France 2022 et deuxième en 2019 après avoir remporté la Grande Boucle 2018. Il est champion olympique de poursuite des Jeux de 2008 et 2012. Bardet a quant à lui pris la sixième place du Tour de France 2022, après avoir terminé deuxième en 2016 et troisième en 2017.

Évidemment, le Québécois Hugo Houle, premier Québécois à avoir remporté une étape du Tour de France, sera de la partie, tout comme ses compatriotes Guillaume Boivin et Antoine Duchesne.