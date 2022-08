Alexandre Texier ne jouera pas pour les Blue Jackets en 2022-2023

Les Blue Jackets de Columbus ont annoncé que l’attaquant Alexandre Texier ne jouera pas avec l’équipe lors de la prochaine saison, à la suite d’une recommandation du programme d’abus de substance et de santé comportementale de la LNH et de l’Association des joueurs de la LNH.

L’équipe n’a pas fourni plus de détails concernant les raisons liées à la décision.

« Au cours de la dernière année, j’ai vécu des enjeux et défis personnels et je ressens le besoin d’être près de ma famille, a dit Texier, dans un communiqué. J’apprécie sincèrement l’appui, l’aide et l’empathie reçus de la part de la direction de l’équipe, du personnel d’entraîneurs, des médecins, des thérapeutes et de mes coéquipiers. C’est une décision difficile, mais c’est la meilleure pour moi présentement. »

Texier sera considéré comme suspendu sans salaire et ne comptera pas dans le calcul de la masse salariale des Blue Jackets. En raison d’une entente entre l’équipe, la LNH, l’AJLNH et le joueur, Texier a reçu la permission de signer un contrat d’une saison avec une équipe européenne pour la saison 2022-23.

Natif de Saint-Martin-d’Hères, en France, et âgé de 22 ans, Texier avait reçu un congé de la part des Blue Jackets en mars en raison de deux décès dans sa famille, alors qu’il était sur le touche depuis une fracture à un doigt subie le 26 janvier contre les Flames de Calgary. Il avait ensuite représenté la France au Championnat mondial de hockey, en Finlande.

On s’attend à ce qu’il signe un contrat avec une équipe suisse pour la prochaine saison.

« Alexandre Texier et moi avons récemment eu une longue conversation au cours laquelle il m’a indiqué qu’il ne se sentait pas prêt à reprendre sa carrière dans la LNH, a dit le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen. Si nous sommes déçus que “Tex” ne jouera pas avec nous tel qu’anticipé pour la saison 2022-23, sa santé mentale et son bien-être demeurent notre priorité et nous allons continuer à l’appuyer de toutes les façons possibles. »

En 36 matchs en 2021-22, Texier a établi des sommets personnels avec 11 buts et 20 points. Choix de deuxième tour des Blue Jackets en 2017, 45e au total, Texier totalise 22 buts et 27 aides en 123 rencontres dans la LNH.