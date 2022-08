Les Canadiennes battent les Américaines en match préparatoire

Jessie Eldridge a marqué le filet victorieux en avantage numérique et le Canada a défait les États-Unis 3-1, mardi, dans un match préparatoire en vue du Championnat du monde de hockey féminin.

Sarah Fillier, également en avantage numérique, et Blayre Turnbull, ont réussi les autres buts du Canada.

Lee Stecklein a été la seule buteuse de la formation américaine.

Ann-Renée Desbiens a entamé la rencontre devant les filets du Canada et a concédé un but sur huit tirs. Kristen Campbell l’a remplacée et a bloqué les 12 rondelles dirigées vers elle.

Du côté des États-Unis, Nicole Hensley a accordé deux buts sur neuf tirs. Elle a cédé sa place à Maddie Rooney, qui a fait face à cinq tirs et donné un but.

Les Américaines avaient pris l’avance grâce au but de Stecklein, marqué à 5:50 du premier vingt. Turnbull a égalé le score à 2:27 de la période médiane.

Eldrige a rompu cette égalité à mi-chemin du deuxième vingt, pendant que Savannah Harmon servait une pénalité mineure pour avoir fait trébucher.

«Quand tu joues avec des joueuses du calibre de mes coéquipières, je pense que tu peux juste te faire oublier et trouver les espaces libres en sachant qu’elles seront en mesure de te remettre la rondelle. Souvent, on oublie les beaux jeux des autres joueuses, et celle qui marque qui retient l’attention. Mais je pense vraiment que le mérite revient à ces joueuses », a mentionné Eldridge, au sujet de son niveau de confiance en vue du Championnat mondial.

Fillier a ajouté le but d’assurance en troisième période pendant une punition pour obstruction à Grace Zumwinkle.

L’équipe féminine de hockey du Canada tentera de remporter un troisième titre majeur d’affilée, après ses triomphes au Championnat du monde de 2021 et aux Jeux olympiques de 2022. Dans les deux cas, le Canada avait battu les États-Unis 3-2 en finale.

Le Championnat du monde commence jeudi et le Canada affrontera la Finlande.

«C’est une grande source de fierté pour notre équipe », a affirmé Turnbull en faisant allusion à l’opportunité, pour elle et son équipe, de défendre le titre de championnes mondiales.

«On comprend l’ampleur du défi devant nous, puisque toutes les équipes nous attendront de pied ferme, a ajouté Turnbull. Nous avons très hâte de commencer le tournoi. »