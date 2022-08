La Série du siècle de Ken Dryden

En septembre 1972, Ken Dryden était un jeune gardien vedette de 25 ans ayant déjà son nom déjà sur la coupe Stanley et un trophée Conn-Smythe en poche. S’il a connu de nombreux autres succès par la suite, les événements qu’il a vécus ce mois-là ont profondément marqué l’athlète et l’homme qu’il est devenu.

Cinquante ans plus tard, l’ancien membre des Canadiens de Montréal et auteur a repris la plume afin de raconter ses souvenirs, parfois flous, mais surtout le ressenti qu’il garde de l’affrontement historique entre le Canada et l’Union soviétique, dans un ouvrage intitulé La Série du siècle. Telle que je l’ai vécue.

Et il ne s’agit pas d’un exercice de nostalgie de la part d’un des acteurs de l’événement, mais d’une façon de faire découvrir à toute une génération pourquoi cette série de matchs est considérée comme « la plus importante du hockey, pas seulement du hockey canadien, mais aussi du hockey international ».

« Comme le titre l’indique, c’est le récit de ce dont je me souviens, mon ressenti personnel, explique Dryden lors d’une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne. C’est ce qu’il reste de mes souvenirs 50 ans plus tard. Ce ne sont pas toujours les événements les plus importants, mais c’est ce qui me revient. »

Le sextuple champion de la Coupe Stanley avec les Canadiens dans les années 1970 cherche aussi à offrir un témoignage vivant aux plus jeunes qui ont beaucoup entendu parler de cette série, mais qui ont peut-être tendance à remettre en question les souvenirs de leurs aînés.

« La population du Canada en 1972 était de 22 millions, nous sommes maintenant environ 38 millions. Il n’y a donc que probablement 12 ou 13 millions [de personnes] au pays qui sont assez âgées pour avoir un souvenir personnel de cette série. Qu’en est-il de tous les autres ? Moi, je l’ai vécue, et je leur donne l’occasion de vivre ce qui s’est passé en partageant mes sentiments d’alors. »

Déjoué par la COVID

Dryden reconnaît s’être fait tirer l’oreille avant de s’atteler à la tâche. Il avait l’impression que tout avait déjà été dit, écrit et analysé concernant le sujet.

« Je n’ai jamais eu l’intention d’écrire ce livre et j’y étais même opposé, car on me l’a demandé plusieurs fois, avoue le membre du Temple de la renommée du hockey. J’avais d’autres projets à réaliser, et écrire un livre demande du temps. »

Mais la pandémie de COVID-19 a changé la donne.

« Tout est arrivé par accident, avant Noël 2020. Avec la fermeture des frontières, j’étais incapable de visiter mes enfants et mes petits-enfants aux États-Unis. Beaucoup de choses ont été mises sur pause, et je me suis dit : “OK, si j’écris ce livre, comment vais-je l’écrire ?” Et ça donne ce livre. »

Après une mise en contexte qui explique pourquoi cette série de huit matchs — quatre au Canada et quatre en Union soviétique — revêt une telle importance dans les annales du sport canadien, Dryden exprime au fil de l’ouvrage ses émotions.

« Je connaissais le hockey et son importance aux yeux des Canadiens, écrit-il. […] Je savais que ce serait une série historique avant même qu’elle commence, non seulement parce que c’était la première fois que les meilleurs affrontaient les meilleurs, mais aussi parce que chaque Canadien aurait les yeux rivés sur ces huit matchs. Et la série était devenue encore plus historique, encore plus captivante, lorsque les Russes s’étaient mis à gagner et qu’ils en avaient fait un véritable duel. »

Il rappelle le désarroi qui l’assaillait devant la tournure des événements, avant le quatrième match, présenté à Vancouver : « Il n’était pas facile non plus d’admettre que, après trois rencontres, la série était égale : une victoire, une défaite et une partie nulle. […] Les Russes semblaient maîtriser mieux que nous les éléments fondamentaux de notre sport : la vitesse, les passes, la défense des buts, l’esprit de corps. »

Le livre contient également des photos, la plupart en noir et blanc, et quelques documents d’archives, comme la lettre de l’Association des joueurs de la LNH qui avisait les joueurs de leur sélection au sein d’Équipe Canada.

Le lecteur qui a suivi la série en 1972 revivra certainement avec plaisir les moments phares qui ont jalonné les huit matchs, tandis que les jeunes générations comprendront mieux pourquoi l’événement occupe une telle place dans l’histoire du hockey.

La Série du siècle Telle que je l’ai vécue Ken Dryden, Les Éditions de l’Homme, 2022, 204 pages