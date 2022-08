Bouchard franchit une première étape en vue des Internationaux des États-Unis

La Montréalaise Eugenie Bouchard a défait la Japonaise Yuki Naito en deux manches identiques de 6-3, mardi, en première ronde du tournoi de qualification en prévision du simple féminin des Internationaux de tennis des États-Unis.

Bouchard, dont la dernière participation à ce tournoi en simple remonte à 2019, l’a emporté en 91 minutes face à la Japonaise de 21 ans, classée 197e au monde.

Bouchard a inscrit deux as et commis trois doubles fautes, réussi 66 pour cent de ses premiers services et gagné 67 pour cent des points après avoir logé sa première balle en jeu.

Elle a également enregistré quatre bris de service en autant de tentatives, dont trois lors de la manche initiale, et sauvé cinq des six balles de bris auxquelles elle a fait face.

Au prochain tour, Bouchard affrontera Linda Noskova, une Tchèque de 17 ans classée 87e au monde.

Noskova est perçue comme l’une des jeunes joueuses les plus prometteuses sur le circuit féminin. En 2021, elle a remporté le simple féminin du volet junior des Internationaux de France.

Un peu plus tard mardi, la Canadienne Carol Zhao a subi l’élimination, s’inclinant 6-2, 6-4 contre la Chinoise Lin Zhu, 74e joueuse mondiale et deuxième tête de série du tournoi de qualification.

Zhao a réussi quatre as mais commis six doubles fautes et a été victime de cinq bris de service.