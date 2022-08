Brady rejoint les Bucs après une pause de 11 jours

Tom Brady a rejoint ses coéquipiers des Buccaneers de Tampa Bay lundi, mettant fin à ce qui a été décrit comme une pause de 11 jours, arrangée à l’avance, du camp d’entraînement pour des raisons personnelles.

Septuple vainqueur du Super Bowl, Brady n’a pas rencontré les médias après la séance d’entraînement. Des coéquipiers et l’entraîneur-chef Todd Bowles ont affirmé que le quart de 45 ans a lancé ses passes avec aplomb et, dans les faits, a repris là où il avait laissé lorsqu’il a quitté l’équipe le 11 août.

«Si quelqu’un peut se tirer d’affaire après une pause de 11 jours pendant le camp d’entraînement, c’est Tom», a mentionné l’ailier rapproché Cameron Brate.

«Il est revenu et fonctionnait de nouveau à plein régime. Nous sommes tous excités qu’il soit de retour et prêt à aller de l’avant.»

Pendant son absence, Brady a raté deux matchs préparatoires auxquels, a fait remarquer Bowles, il n’aurait pas participé même s’il était demeuré dans l’entourage de l’équipe.

L’entraîneur-chef des Buccaneers a précisé que la pause avait été planifiée depuis bien avant le début du camp d’entraînement,le mois dernier.

«Sa présence est différente à cause de ses qualités de leader, du genre de gars qu’il est», a indiqué le secondeur Lavonte David. «C’est très bon qu’un gars comme lui soit de retour. Il est revenu prêt à reprendre là où il avait laissé.»

Pendant l’absence de Brady, le réserviste numéro un Blaine Gabbert et Kyle Trask, troisième quart de l’équipe, se sont partagé le gros du travail à l’entraînement et lors des matchs préparatoires contre les Dolphins de Miami et les Titans du Tennessee,des duels que les Buccaneers ont perdus.

Bowles a par ailleurs dit qu’il n’avait pas encore été décidé si — ou pendant combien de temps — Brady va jouer lors du dernier match préparatoire des Buccaneers, samedi à Indianapolis face aux Colts.

Le retour de Brady survient au moment où les Buccaneers continuent de faire face à des blessures au sein de leur ligne offensive,qui pourrait compter sur au moins deux nouveaux partants lors du match d’ouverture du 11 septembre.

Le centre Ryan Jensen a subi une blessure à un genou lors du deuxième jour du camp d’entraînement et le garde gauche Aaron Stinnie ratera toute la saison après avoir été victime d’une blessure à un genou le week-end dernier contre les Titans.