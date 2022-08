L’esprit de famille s’installe tranquillement chez les Alouettes

Au moment où les Alouettes ont pris leur envol, voilà la formation montréalaise en congé pour une semaine.

Les Alouettes ont gagné un deuxième match d’affilée pour une première fois en 2022, samedi, s’imposant 29-28 face aux Tiger-Cats de Hamilton. La semaine d’avant, ils avaient infligé une première défaite cette saison aux Blue Bombers de Winnipeg en les battant 20-17 en prolongation.

«Je dis toujours que si vous avez un bye après une victoire, c’est comme une autre victoire, mais s’il arrive après une défaite, c’est comme une autre défaite, a raconté le receveur Eugene Lewis. Nous venons de gagner deux matchs. Nous sommes dans un bon état d’esprit. Les blessés auront du temps pour se soigner. »

La marge entre la victoire et la défaite est mince pour les Alouettes depuis le début de la campagne. Ils ont trouvé le moyen d’être du bon côté lors de leurs deux dernières rencontres. Cependant, l’entraîneur-chef par intérim et directeur général Danny Maciocia était bien conscient que ses troupiers avaient joué avec le feu contre les Tiger-Cats en écopant encore de punitions stupides.

«Si tu as des idées, viens nous voir dans notre bureau », a répondu Maciocia quand un journaliste lui a demandé quoi faire pour enfin régler le problème d’indiscipline de son équipe.

«Je crois que notre équipe est assez mature, avec des vétérans qui vont parler de cette situation au retour, a enchaîné Maciocia. Nous allons nous concentrer sur le positif aujourd’hui. Nous avons trouvé un moyen d’aller chercher beaucoup de verges pouraller chercher un placement gagnant. »

Le botteur David Côté a été le héros de la rencontre, réussissant un placement de 48 verges sur le dernier jeu de la rencontre. Il a vite été rejoint par ses coéquipiers sur le terrain, pendant que la bruyante foule célébrait.

«Comme une grande famille »

Il s’agissait du match de la famille chez les Alouettes, ce qui n’est pas passé inaperçu aux yeux de Maciocia.

«J’ai dit aux joueurs que nous sommes comme une grande famille et que nous allons aussi avoir nos hauts et nos bas, nos moments d’adversité dans un match, a-t-il dit. Mais il faut prendre soin les uns des autres et surmonter ces défis. C’est ce que nous avons fait aujourd’hui. »

Maciocia croit également que son équipe continue de croître dans son « processus ».

«Le caractère fait partie du processus. Les échecs font partie du processus. L’adversité fait partie du processus. La résiliencefait partie du processus, a-t-il énuméré. Nous travaillons fort là-dessus pour que tout le monde embarque, en sachant que tu ne vas jamais jouer un match parfait, que je ne vais jamais diriger un match parfait. Mais si on y croit et qu’on prend soin les uns des autres, tout est possible. Mais il faut y croire. »

Lewis a mentionné qu’il aurait été facile pour les Alouettes de baisser les bras en fin de rencontre lors des deux derniers matchs. Ce ne fut pas le cas et c’est à ce niveau où il voit la plus grande différence au sein de l’équipe depuis quelques semaines.

Pour sa part, le quart Trevor Harris a parlé de la culture que tentent de développer Maciocia et ses adjoints — une chose qui ne se fait pas en criant ciseau, a admis Maciocia.

«La culture, c’est comment vous agissez et réagissez en tout temps, a dit Harris. Pendant la semaine de préparation, je pouvais sentir que nous étions concentrés, que nous agissions comme une équipe avec un seul but en tête : celui de gagner. »

La victoire de samedi a permis aux Alouettes (4-6) de grimper au deuxième rang de la section Est, devant les Tiger-Cats (3-7). Les Argonauts de Toronto (4-5) occupent toujours le premier rang malgré une défaite de 22-19 contre les Stampeders de Calgary, samedi soir.

Les Alouettes joueront leur prochain match le 2 septembre, quand ils accueilleront le Rouge et Noir d’Ottawa.