Auger-Aliassime est surpris par Coric en quarts de finale

Borna Coric continue de se frayer un chemin contre toute attente au tournoi de Cincinnati, où il a battu Félix Auger-Aliassime 6-4 et 6-4 lors des quarts de finale, vendredi.

Classé 152e au monde, le Croate a vaincu le Québécois et septième tête de série en une heure et 42 minutes.

Au deuxième tour, Coric a vaincu nul autre que Rafael Nadal.

Auger-Aliassime a obtenu 12 as vendredi, mais il a aussi commis cinq doubles fautes.

Le Canadien a mis à profit un de ces as pour garder son service en lever de rideau de la deuxième manche.

À sa prochaine occasion au service, Auger-Aliassime n’a pas alloué de point, prenant les devants 2-1.

À 3-3, par contre, son rival a signé un bris quand Auger-Aliassime a envoyé une balle dans le filet.

Le Québécois en a fait assez pour s’approcher à 4-5, mais Coric n’a rien concédé au 10e et dernier jeu.

Le match s’est terminé par un long échange où un revers du Canadien a heurté le filet, mais pas d’une façon le favorisant. Coric a pu diriger la balle loin au revers de l’adversaire, dont la relance a été hors cible.

En demi-finale, Coric va affronter Carlos Alcaraz ou Cameron Norrie.

L’autre demi-finale opposera le favori Daniil Medvedev à Stefanos Tsitsipas, septième tête d’affiche.

Medvedev a infligé un revers de 7-6 (1) et 6-3 à Taylor Fritz.

Tombeur de Denis Shapovalov au tour précédent, le Russe a cette fois écarté la 11e tête de série, grâce notamment à 32 coups gagnants.

Medvedev a dominé 18-3 pour les as. Il a récolté le seul bris du match et a repoussé six balles du genre.

Vaincu en deuxième ronde à Montréal, Medvedez semble avoir repris ses repères en Ohio.

Il est assuré de rester le numéro 1 de l’ATP jusqu’à Flushing Meadows, au minimum.

Medvedev a triomphé à Los Cabos le mois dernier. Cette saison, il s’est rendu en finale à Melbourne, Bois-le-Duc et Halle.

Tsitsipas a battu John Isner 7-6 (5), 5-7 et 6-3.

Chez les dames, Madison Keys a réglé le cas d’Elena Rybakina en 91 minutes, l’emportant 6-2 et 6-4.

Keys n’a pas encore échappé de set durant le tournoi.

Championne à Cincinnati en 2019, Keys a eu le dessus 21-11 pour les coups gagnants, contre la championne en titre de Wimbledon.

Rybakina a aussi commis 25 fautes directes, tandis que Keys s’est limitée à 16.

Keys va affronter Petra Kvitova en demi-finale. Kvitova a eu raison d’Ajla Tomljanovic, 6-2 et 6-3.