Le Canada annonce son équipe pour la Coupe Davis

Tennis Canada a annoncé lundi les joueurs qui ont été choisis pour représenter le pays lors du tournoi à la ronde des finales de la Coupe Davis, en septembre prochain.

Ce sont les Québécois Alexis Galarneau et Gabriel Diallo, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil, l’Ontarien Liam Draxl ainsi que l’Albertain Cleeve Harper qui porteront les couleurs d’Équipe Canada lors de la Coupe Davis, qui se déroulera du 13 au 18 septembre à Valence, en Espagne.

« C’est avec une jeune équipe avide de faire ses preuves que nous ferons face aux meilleurs pays du monde pour ce tournoi, a mentionné Frank Dancevic, le capitaine de l’équipe canadienne. Bien que nous soyons les négligés de ce groupe, surtout en raison de l’expérience des joueurs adverses, nous avons bien l’intention de brouiller les cartes et de faire le maximum pour propulser le Canada vers la phase finale du tournoi en novembre. »

Un nouveau format a été adopté pour la compétition en 2022. Le tournoi à la ronde sera disputé en septembre dans quatre villes, soit Bologne, Glasgow, Hambourg et Valence. Les 16 pays qualifiés pour les finales ont été répartis en quatre groupes, un pour chaque ville, et les deux meilleures équipes de chaque groupe prendront part à la phase finale du tournoi.

La phase finale aura lieu du 21 au 27 novembre 2022 à Malaga, en Espagne.

Le Canada fait partie du Groupe B avec l’Espagne, la Serbie et la République de Corée. En avril dernier, la Fédération internationale de tennis (ITF) avait annoncé qu’elle avait octroyé un laissez-passer au Canada (6e mondial) à titre de remplaçant pour les finales de la Coupe Davis, car il était le pays perdant le mieux classé au moment des qualifications de 2022.

Le Canada pourra compter sur le retour de Pospisil et de Galarneau. Pospisil, 145e au monde, en sera à une 24e participation à la Coupe Davis et il présente un dossier de 22-22 en simple et en double. En 2019, il a fait partie de l’équipe qui avait atteint la finale contre l’Espagne.

Galarneau, qui vient de participer au tableau principal de l’Omnium Banque Nationale pour une première fois en carrière, en sera à une deuxième présence avec Équipe Canada. Sa première participation remonte à février, lors des qualifications contre les Pays-Bas. Le Lavallois a amorcé la saison au 378e échelon mondial et il pointe actuellement au 238e rang.

De son côté, Draxl (492e) vient de participer à son premier tableau des qualifications de l’Omnium Banque Nationale. Joueur numéro un sur le circuit de la NCAA en 2021, il se joindra à l’équipe canadienne de la Coupe Davis pour une première fois.

Diallo (553e) vivra aussi une première expérience à la Coupe Davis. La semaine dernière, il en a étonné plusieurs en surprenant l’Australien James Duckworth, 59e mondial, lors du premier tour des qualifications de l’Omnium Banque Nationale.

Harper (784e) est plus reconnu pour son jeu en double. La semaine dernière, il a participé au tableau principal du double à l’Omnium Banque Nationale.