Pablo Carreno Busta remporte l’Omnium Banque Nationale à Montréal

La résilience et l’intensité de l’Espagnol Pablo Carreno Busta lui ont permis de signer une importante première en carrière, dimanche.

Carreno Busta a résisté aux puissantes frappes du Polonais Hubert Hurkacz et il a remporté le volet masculin de l’Omnium de tennis Banque Nationale 3-6, 6-3, 6-3 pour obtenir un premier titre en carrière lors d’un tournoi du Masters 1000.

Carreno Busta est le premier joueur depuis Guillermo Canas, en 2002 à Toronto, à gagner le tournoi au Canada sans être une tête de série. Andy Roddick, en 2003 à Montréal, était le dernier joueur à enregistrer un premier titre Masters 1000 en carrière au Canada.

Carreno Busta, 23e mondial, est également devenu le premier champion du tournoi canadien à être classé hors du top-20 depuis le Roumain Andrei Pavel (no 43), en 2001 à Montréal, et le troisième Espagnol, après Manuel Orantes et Rafael Nadal.

Il s’agit d’un septième titre en carrière pour Carreno Busta, qui a du même coup pris une douce revanche face à Hurkacz, qui l’avait vaincu en finale de l’Omnium de Moselle, en France, en 2021.

Hurkacz, huitième tête de série à Montréal, montrait une fiche de 5-0 en carrière en finale sur le circuit de l’ATP, mais ses 18 as n’ont pas réussi à garder sa fiche immaculée. Le Polonais a totalisé 95 as pendant la semaine.

Les deux joueurs ont été relativement efficaces et expéditifs au service lors des cinq premiers jeux de la manche initiale, mais Carreno Busta a été le premier à se faire briser.

À la sixième partie, l’Espagnol a éprouvé des difficultés au service et il a permis à son adversaire de prendre les devants 4-2 à la suite d’un revers hors cible. En avance 5-3, Hurkacz a réussi un autre as pour remporter la première manche à sa première tentative.

Le vent a tourné dès le début du deuxième set, alors que Hurkacz a connu de rares ratés au service. En retard 1-0, il a donné trois points consécutifs à son rival et il a offert le bris à Carreno Busta en envoyant son coup dans le filet.

L’Espagnol a dû travailler un peu pour se donner une priorité de 3-0, mais il a ensuite poursuivi sur sa lancée en réussissant un très bon service sortant pour forcer la tenue d’une manche ultime.

Comme il l’avait fait à quelques reprises pendant la semaine, Hurkacz est retraité au vestiaire entre le deuxième et le troisième set, mais le Polonais n’a pas obtenu l’effet escompté à son retour du terrain.

Au troisième jeu, Hurkacz a ouvert la porte à Carreno Busta et il a été brisé lorsque son amorti audacieux a touché le haut du filet sans toutefois tomber de l’autre côté.

Transporté par la foule, Carreno Busta a gagné l’un des points les plus spectaculaires du tournoi, à la sixième partie.

Alors qu’il était de dos au terrain, l’Espagnol a ramené une balle en jeu de façon désespérée et il a ensuite renvoyé un smash de Hurkacz dans les limites du terrain. Le Polonais a ensuite réussi deux volées au filet pour semer l’hystérie sur le court central du stade IGA.

Carreno Busta a pu célébrer après avoir brisé Hurkacz une dernière fois, au neuvième jeu.

Plus tard dimanche, le Britannique Daniel Evans et l’Australien John Peers affronteront le Néerlandais Wesley Koolhof et le Britannique Neal Skupski, les troisièmes têtes de série, lors de la finale du double masculin.

Simona Halep bat Beatriz Haddad Maia en finale féminine à Toronto La Roumaine Simona Halep a mis fin au superbe parcours de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia cette semaine en remportant la finale de l’Omnium de tennis Banque Nationale en trois manches de 6-3, 2-6, 6-3 dimanche après-midi à Toronto. Pour Halep, il s’agit d’un troisième titre à ce tournoi d’envergure au Canada, après ses triomphes en 2016 et 2018, à Montréal. L’issue du match s’est jouée lors des quatrième et cinquième jeux du set ultime. Avec ce 24e titre en carrière sur le circuit de la WTA, et un deuxième en 2022, Halep, 15e tête de série du tournoi, grimpera au sixième rang du classement mondial.