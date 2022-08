Simona Halep remporte l’Omnium Banque Nationale

La Roumaine Simona Halep a mis fin au superbe parcours de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia cette semaine en remportant la finale de l’Omnium de tennis Banque Nationale en trois manches de 6-3, 2-6, 6-3 dimanche après-midi à Toronto.

Pour Halep, il s’agit d’un troisième titre à ce tournoi d’envergure au Canada, après ses triomphes en 2016 et 2018, à Montréal, lorsque le tournoi était connu sous le nom de la Coupe Rogers.

L’issue du match s’est véritablement jouée lors des quatrième et cinquième jeux du set ultime.

Après avoir réussi un bris de service qui ramenait la manche à service égal, Haddad Maia a inscrit les deux premiers points du quatrième jeu. Halep a cependant gagné les quatre suivants pour un bris qui lui procurait une avance de 3-1.

Au cinquième jeu, au service de la Roumaine, le même scénario s’est répété et Halep a ainsi pu se bâtir une avance de 4-1.

Lors du jeu décisif, à son service, Halep a probablement inscrit le point par excellence du match grâce à un coup droit en croisé, d’une position désespérée au fond du court, qui a atterri tout juste à court de la ligne de côté, à la droite de Haddad Maia.

Après avoir laissé filer une première balle de match à 40-0, Halep a pu savourer ce troisième triomphe en terre canadienne lorsque la Brésilienne a retourné son service dans le filet, mettant fin à un duel qui aura duré 2 h 18 minutes.

Avec ce 24e titre en carrière sur le circuit de la WTA, et un deuxième en 2022, Halep, 15e tête de série du tournoi, grimpera au sixième rang du classement mondial.

De son côté, Haddad Maia occupera le 16e échelon à la nouvelle publication des classements lundi. Elle était 24e au début de la semaine.

Sa semaine aura été marquée par des victoires contre quatre rivales du top-15 dont la Lavalloise Leylah Fernandez et la numéro un mondiale Iga Swiatek.

Revirement de situation

Haddad Maia, qui avait disputé sa demi-finale en soirée samedi — Halep avait joué la sienne en après-midi — a semblé dans de meilleures dispositions que sa réputée rivale en début de match, au point de se bâtir une avance de 3-0 grâce à un bris au deuxième jeu.

À partir de ce moment, la Roumaine a complètement renversé la vapeur et a gagné 25 des 36 points suivants, et six jeux consécutifs pour boucler le set initial en 50 minutes.

La Brésilienne a réagi avec vigueur en remportant les quatre premiers jeux du deuxième set avant que Halep ne mette fin à cette poussée en gagnant son service lors du cinquième jeu.

Haddad Maia a cependant tenu le coup, cette fois-ci, en gagnant aisément ses services lors des sixième et huitième jeux, forçant ainsi la tenue d’un set décisif qui allait mettre en valeur, une fois de plus, le côté bagarreur de Halep.