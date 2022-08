Le Polonais Hubert Hurkacz accède à la finale de l’Omnium Banque Nationale

Les matchs de tennis sont habituellement truffés de moments importants qui peuvent servir la cause d’un joueur. Le Polonais Hubert Hurkacz a profité de deux de ceux-ci, samedi.

Hurkacz a signé deux bris de services opportuns pour venir de l’arrière et vaincre le Norvégien Casper Ruud 5-7, 6-3, 6-2, obtenant ainsi son billet pour la finale de l’Omnium Banque Nationale.

Hurkacz, huitième tête de série à Montréal, a brisé Ruud au deuxième jeu de la deuxième manche et à la première partie du troisième set pour se donner du rythme et freiner celui de son adversaire.

La première occasion d’importance est survenue alors que Ruud venait de gagner 16 points consécutifs à son service et après qu’il eut brisé le Polonais pour prendre les devants 1-0 en deuxième manche. Hurkacz s’est donné deux balles de bris et il a repris ce jeu perdu à la suite d’une faute directe de son vis-à-vis.

« Casper jouait très bien et je me disais que je devais simplement m’accrocher. Je tentais de chercher une façon de revenir dans le match, a expliqué Hurkacz, qui a obtenu un autre bris pour gagner la deuxième manche. Casper a été le meilleur joueur pendant la première moitié du match, mais je voulais rester combatif et je cherchais les occasions en étant incisif dans les échanges. »

Ensuite, Hurkacz s’est propulsé en avance en troisième manche lorsqu’il a vu la balle toucher le haut du filet avant d’atterrir du côté de Ruud. Le Polonais a eu beau s’excuser, le mal était fait et son rival ne s’en est pas remis.

« Avant de réussir ce point, je devais m’y rendre et je pense que j’ai eu de bonnes lectures de jeu et que je prenais les bonnes décisions. Je gagnais du momentum. C’était un coup chanceux à un moment important, mais ça arrive parfois. Ma combativité a payé là-dessus », a analysé Hurkacz.

Fort de ces deux bris, Hurkacz a éliminé Ruud en un peu plus de deux heures, remportant au passage un quatrième match consécutif en trois manches depuis le début de la semaine. Il a accédé à une première finale cette saison lors d’un tournoi du Masters 1000.

Hurkacz, qui doit également participer à la demi-finale en double avec son compatriote Jan Zielinski, attend maintenant le gagnant du duel opposant le Britannique Daniel Evans à l’Espagnol Pablo Carreno Busta. Cet affrontement aura lieu sur le court central du stade IGA, samedi soir.

Face à Ruud, Hurkacz a réussi 18 as pour porter son total à 77, ce qui constitue un sommet parmi tous les joueurs du tournoi.

Ruud (no 4), qui a facilement battu le Québécois Félix Auger-Aliassime en quarts de finale vendredi, était le joueur le mieux classé encore en lice pour le titre à Montréal. Il tentait d’atteindre la finale d’un tournoi du Masters 1000 pour une deuxième fois cette saison, après s’être incliné à Miami.

« C’est frustrant de perdre quand tu détiens l’avance et que tu as l’impression d’être en contrôle, a mentionné Ruud. Hubert a réussi de très bons retours pour me briser au début de la deuxième manche. J’ai pris quelques décisions stupides et je dois prendre le blâme pour ça. Hubert est un très bon joueur de surface dure et c’était surprenant que je gagne le premier set. Je ne m’attendais pas à être en avance 7-5 et 1-0 après avoir tiré de l’arrière 0-3 en première manche. Il a joué à un niveau que je n’ai pas pu maintenir. »