Andreescu est battue en ronde des 16 à Toronto

Le parcours torontois de Bianca Andreescu s’est arrêté en ronde des 16 à l’Omnium Banque Nationale, jeudi, alors que la Chinoise de 19 ans Qinwen Zheng l’a battue 7-5, 5-7 et 6-2. L’Ontarienne de 22 ans a manqué de mordant et d’opportunisme, s’inclinant en trois heures.

Zheng a récolté six bris, dont trois d’affilée en dernière manche. Elle a bouclé le gain à sa première balle de match à l’aide d’un passing à basse vitesse, après une volée inefficace de la Canadienne.

Elle a commis sept doubles fautes, mais elle a compensé avec huit as.

Zheng a mérité le premier set avec un smash, dans un 12e jeu où elle a de plus réussi un amorti parfait.

Au deuxième set, Andreescu a pris le service de sa rivale à 5-5, ponctuant le jeu avec un revers profond, retourné trop loin par sa rivale. Au troisième engagement, par contre, la Chinoise a pris le contrôle avec un bris qui lui donnait les devants 3-1. Au jeu précédent, elle avait gardé son service à zéro.

Andreescu est classée 53e à la WTA, deux rangs derrière Zheng. L’Ontarienne a été la championne à Toronto en 2019, où elle a aussi été couronnée à New York. En quarts de finale, Zheng sera confrontée à Karolina Pliskova, 14e tête de série.

La Tchèque a eu le dernier mot 6-1, 6-7 (9) et 6-3 face à la Grecque Maria Sakkari, troisième tête de série.

Surprise de taille, plus tôt jeudi : la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 24e au monde, a écarté la favorite et numéro 1 mondiale Iga Swiatek 6-4, 3-6 et 7-5i. Tombeuse de Leylah Fernandez au tour précédent, Maia est passée en quarts de finale à sa quatrième balle de match, quand la Polonaise a envoyé un coup droit hors cible. Swiatek a nui à sa propre cause en commettant neuf doubles fautes, ce qui a aidé sa rivale à avoir le dessus 4-3 pour les bris.

Au moment où ces lignes étaient écrites, Maia allait trouver sur sa route Belinda Bencic ou Garbine Muguruza, qui vont conclure la soirée de jeudi au Sobeys Stadium.

Il y aura une nouvelle championne de l’événement : l’Italienne Camila Giorgi a été battue 6-3, 0-6 et 7-5 par l’Américaine Jessica Pegula.

Septième tête de série, Pegula a eu le dessus 6-4 pour les bris face à Giorgi, 29 à la WTA. Sa prochaine adversaire sera Yulia Putintseva, qui a défait Alison Riske-Amritraj 6-3 et 7-5.

L’Américaine Coco Gauff a atteint les quarts de finale grâce à une victoire de 7-5, 4-6, 7-6 (4) contre la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Gauff, 10e tête de série, a fermé les livres dès sa première balle de match, quand Sabalenka n’a pas pu maîtriser son service. Sabalenka, tête de série numéro 6, a lancé sa raquette pour évacuer la frustration, après un match marathon de 3 heures 11 minutes.

Les deux joueuses ont été embêtées par les conditions venteuses au Sobeys Stadium.

Sabalenka a commis 18 doubles fautes et Gauff, 15. Sabalenka a accumulé 42 fautes directes et Gauff, 32.

Au prochain tour, Gauff sera opposée à la Roumaine Simona Halep, double championne du tournoi. Halep a vaincu la Suissesse Jil Teichmann 6-2, 7-5.