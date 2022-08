Discrimination raciale dans la NFL: une juge accélère la poursuite

Une juge a fait savoir jeudi qu’elle rendra un verdict dans les prochaines semaines et non dans les prochains mois à savoir si le commissaire de la NFL, Roger Goodell, doit décider du bien-fondé des allégations de discrimination raciale formulées par des entraîneurs noirs contre la ligue et ses équipes.

La juge américaine Valerie Caproni a déclaré dans une décision écrite que les avocats des entraîneurs Brian Flores, Steve Wilks et Ray Horton ne peuvent pas recueillir de preuves supplémentaires auprès des accusés pour étayer leurs arguments. Les avocats demandent que le procès soit devant le tribunal fédéral de Manhattan et qu’il ne soit pas envoyé en arbitrage.

« Les demandeurs doivent savoir s’ils ont conclu d’autres contrats ou accords qui affecteraient leur accord d’arbitrage, a écrit Caproni. La Cour ne peut que supposer qu’ils tentent de se lancer dans une récolte de preuves inadmissibles. »

Toutefois, la juge a affirmé que les avocats des entraîneurs pourraient bien être en mesure de faire valoir que l’arbitre proposé est impartial — à leur encontre — et que la requête pour obliger l’arbitrage ne devrait pas être accordée. Ils n’ont cependant pas besoin de la mesure d’instruction in futurum pour le faire.

Flores, qui a été renvoyé en janvier du poste d’entraîneur-chef des Dolphins de Miami et qui est maintenant entraîneur adjoint des Steelers de Pittsburgh, a intenté une action en justice en février, affirmant que la ligue était « gangrenée par le racisme », même si elle le condamne publiquement. Les autres entraîneurs ont ensuite rejoint le procès, qui demande des intérêts et le statut de recours collectif.

La NFL et les six de ses équipes affirment que le procès est « sans fondement » et doit aller en arbitrage, où Goodell serait l’arbitre, selon les termes énoncés dans la convention collective de la NFL.

Les avocats Douglas H. Wigdor et John Elefterakis, représentant Flores, ont affirmé dans un communiqué qu’ils sont « confiants que de vaincre les efforts de la NFL pour faire passer cette affaire devant un arbitre privé et à huis clos ».

« Il est évident que la NFL essaie de se cacher derrière ce processus et d’éviter l’examen public des allégations de discrimination raciale et de représailles que nous avons déposées. S’ils sont confiants envers leurs défenses, ils devraient laisser le processus se dérouler devant le tribunal afin que le grand public puisse le voir », ont-ils ajouté.

Les avocats de la NFL et de ses équipes n’ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des réactions.