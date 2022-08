Novak Djokovic ne jouera pas à Montréal

Le Serbe Novak Djokovic ne participera pas à l’Omnium Banque Nationale, présenté du 5 au 14 août à Montréal.

Tennis Canada n’a pas fourni d’explication pour expliquer le retrait de Djokovic, annoncé jeudi en même temps que la distribution de laissez-passer aux Canadiens Alexis Galarneau et Vasek Pospisil, au Britannique Andy Murray et au Belge David Goffin.

Le gouvernement canadien exige toujours une isolation de 14 jours pour toute personne non vaccinée contre la COVID-19 arrivant au pays. Djokovic, qui ne serait pas vacciné contre la COVID-19, a raté plus tôt cette saison les Masters d’Indian Wells et de Miami puisque les États-Unis ne permettent pas l’entrée de non-citoyens non vaccinés.

Le statut vaccinal du détenteur de 21 titres du Grand Chelem pourrait également l’empêcher de participer aux Internationaux des États-Unis, plus tard cet été.

Le week-end dernier, Djokovic avait affirmé qu’il se préparait comme s’il allait pouvoir jouer à Flushing Meadows.

Âgé de 35 ans, Djokovic a pu participer à Wimbledon, qu’il a remporté, et aux Internationaux de France, où il a perdu en quarts de finale contre l’éventuel vainqueur Rafael Nadal. L’Espagnol détient le record chez les hommes avec 22 titres majeurs en simple.

Djokovic avait toutefois raté les Internationaux d’Australie en janvier après avoir été déporté du pays en raison de son statut vaccinal.

Tennis Canada a aussi indiqué que l’Allemand Oscar Otte, 41e au classement de l’ATP, se retirait aussi de l’Omnium Banque Nationale. Dans son cas, il a dû déclarer forfait en raison d’une blessure.

En raison de ces deux retraits, le Français Benjamin Bonzi, 51e au monde, et l’Australien Nick Kyrgios, 63e, accéderont directement au tableau principal.

Des invitations pour deux Canadiens

Les nouvelles étaient aussi meilleures pour Murray, Galarneau, Pospisil et Goffin.

Murray a remporté le tournoi canadien à trois reprises au cours de sa carrière (2009, 2010 et 2015). Il a rapidement gravi les échelons cette année, passant du 134e au 50e rang. Au cours des derniers mois, il a atteint la finale aux tournois de Sydney et de Stuttgart.

De son côté, Galarneau occupe le 238e rang mondial après avoir amorcé la saison au 378e échelon. Dimanche dernier, il a participé à la finale du Challenger Banque Nationale de Winnipeg, battant en cours de route le favori du tournoi Liam Broady, 131e au monde.

Pour sa part, Pospisil, 141e, participera à l’Omnium Banque Nationale pour la 14e fois. Cette saison, il a été couronné champion du Challenger de Quimper, en plus d’atteindre les quarts de finale à l’Open de Dallas. Son meilleur résultat à Montréal remonte à 2013, quand il avait perdu en demi-finale contre son compatriote Milos Raonic.

Finalement, Goffin, 60e, a récemment atteint les quarts de finale à Wimbledon. Ancien no 7 au monde, il tentera assurément d’améliorer son meilleur résultat au Canada qui est une présence en huitièmes de finale.