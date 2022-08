Les faux bonds d’un Djokovic non vacciné

Tout indique que Novak Djokovic — grande vedette non vaccinée — figurera au tableau des absents de l’Omnium Banque Nationale qui commence cette fin de semaine. Le Canadien de Montréal et le CF Montréal seront en revanche de la partie.

L’ancien numéro 1 du tennis n’a pas officiellement annoncé son retrait du tournoi, mais « on ne s’attend pas à ce qu’il puisse jouer », confirme Marc-Antoine Farly, responsable des communications du tournoi.

Le calendrier lui donne raison. Le refus obstiné du Serbe à ne pas recevoir un vaccin contre la COVID-19 est bien connu. Rien n’indique qu’il a changé son fusil d’épaule. Ensuite, les voyageurs non vaccinés qui veulent entrer au Canada doivent passer par une quarantaine de 14 jours avant de pouvoir circuler librement. Le tournoi commence samedi. Et ledit joueur n’a pas encore mis les pieds dans un aéroport canadien.

Son annulation ne peut tarder. Le tirage au sort du nom des premiers duellistes se déroule ce vendredi.

Novak Djokovic domine pourtant le circuit du tennis professionnel. Il a remporté haut la main les deux derniers grands chelems auxquels il a pu participer, soit celui de Wimbledon et celui de Roland-Garros.

Son entêtement le prive d’autres participations d’importance. Un refus des autorités d’Australie de lui accorder une exemption exceptionnelle a freiné son élan en début d’année. Sa participation aux Internationaux des États-Unis à la fin août demeure tout autant compromise.

Or, à l’instar de son expérience australienne, Djokovic espère obtenir un laissez-passer spécial pour jouer en sol américain. « Le Joker » a publié sur son compte Instagram une vidéo de lui à l’entraînement avec l’explication suivante : « Je me prépare comme si j’étais autorisé à concourir, en attendant de savoir s’il y a de la place pour que je voyage aux États-Unis. Je me croise les doigts ! »

L’actuelle sixième raquette mondiale nourrit une passion pour l’incongru et l’ésotérique depuis bien avant la pandémie. Il se rend régulièrement dans la petite ville de Visoko, près de Sarajevo, en Bosnie, pour se ressourcer auprès d’une montagne surnommée « pyramide du Soleil », qu’il considère comme « chargée énergiquement ».

« Ici, on ressent l’énergie, chacun à sa façon. Pour moi, c’est un des lieux les plus puissants de la planète sur le plan énergétique, et j’en ai vu beaucoup », avait-il affirmé lors de sa plus récente visite en juillet dernier.

Le Canadien et le CF Montréal de la partie

Parmi les autres absents du tournoi de Montréal, on peut noter le drapeau russe. Certains tournois, comme celui de Wimbledon, ont carrément interdit la participation à tout joueur de Russie, mais la majorité des compétitions ne bannissent pas les joueurs, mais seulement l’étalement du patriotisme russe en tant que riposte à la guerre en Ukraine.

« On ne veut pas faire de la discrimination. On peut bannir une nation, mais pas un individu », résume M. Farly.

Le numéro 2 mondial, Alexander Zverev, ratera aussi le rendez-vous montréalais. L’Allemand, champion 2017 de l’Omnium Banque Nationale, s’est déchiré plusieurs ligaments de la cheville plus tôt cette année et doit donc tirer un trait sur les courts du parc Jarry.

Mis à part ces faux bonds, la presque totalité des 40 meilleurs joueurs de la planète se donne rendez-vous à Montréal. Parions que le prodige québécois Félix Auger-Aliassime captera l’attention.

Les amateurs de sport pourront aussi attraper au vol une curieuse compétition samedi. Des étoiles du hockey (Jonathan Huberdeau et Nick Suzuki, notamment) affronteront les meilleurs joueurs de tennis du monde dans un match amical de hockey-balle. Même ritournelle le lendemain avec des vedettes du CF Montréal sur un terrain de soccer.

Outre un changement de nom passé sous silence l’an dernier, l’ancienne Coupe Rogers retrouvera ainsi une forme de normalité prépandémique.