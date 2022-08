Les Raptors au Centre Bell le 14 octobre pour un match contre Boston

Oyez, oyez, férus de ballon-panier ! Pour la première fois en quatre ans, les Raptors de Toronto seront de retour à Montréal le 14 octobre pour y affronter les Celtics de Boston, en match préparatoire.

Ce sera le sixième match préparatoire à Montréal depuis 2012. Les amateurs pourront se procurer des billets à compter du 19 août.

L’affrontement au Centre Bell aura lieu 12 jours après un match hors-concours des Raptors à Edmonton, contre Donovan Mitchell et le Jazz de l’Utah.

Les confrontations marqueront la huitième édition des matchs préparatoires de la NBA au Canada. Ces événements ont eu lieu la dernière fois en 2019 à Vancouver, où les Mavericks de Dallas ont battu les Clippers de Los Angeles.

« C’est un grand plaisir de pouvoir de nouveau jouer devant des partisans d’un peu partout au Canada, a dit par communiqué le directeur général des Raptors, Bobby Webster. Nous avons très hâte de retourner à Montréal et de disputer un premier match à Edmonton. C’est un merveilleux rappel que nous sommes l’équipe de tout le Canada. »

Les Raptors ont joué à Montréal le plus récemment le 10 octobre 2018, l’emportant 118-91 devant les Nets de Brooklyn.

Ce soir-là, devant 20 526 personnes au Centre Bell, un Chris Boucher embauché quelques mois plus tôt a été inséré dans le match avec 7 h 07 au cadran.

Il a raté trois tirs, avant de faire mouche deux fois de distances de trois points. La foule a adoré, scandant le nom du Montréalais.

Les Raptors ont couronné cette campagne en devenant les champions de la NBA pour la première fois de leur histoire.

Des Montréalais dans la NBA

Menés aujourd’hui entre autres par Pascal Siakam et Fred VanVleet, les Raptors ont dans leurs rangs les Montréalais Boucher et Khem Birch (dans la NBA, le Québec est aussi représenté par Luguentz Dort du Thunder et Bennedict Mathurin des Pacers, tous deux Montréalais).

Scottie Barnes a été la recrue de l’année dans la NBA pour 2021-2022, et les Raptors comptent aussi sur Gary Trent, OG Anunoby, Precious Achiuwa et le Torontois Dalano Banton, notamment.

Champions de l’Est en 2022, les Celtics ont parmi leurs joueurs clés Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart.

« Nous avons très hâte de prendre part à l’événement et de jouer devant les amateurs de Montréal », a dit par communiqué le président des Celtics, Rich Gotham.

« Nous saluons les efforts continus de la NBA pour mousser la popularité du basket. »

Le match du 2 octobre sera la première présence de la NBA au Rogers Place. Le Jazz compte aussi sur l’Ontarien Nickeil Alexander-Walder, cousin de Shai Gilgeous-Alexander, vedette du Thunder.

La Série Canada de la NBA a débuté en 2012 à Montréal, avec un match préparatoire opposant les Raptors aux Knicks de New York.

Au total, 14 clubs ont pris part à 14 matchs du genre dans cinq provinces, jouant devant plus d’un quart de million de Canadiens.

Du côté du hockey, le Canadien de Montréal débutera sa saison régulière le mercredi 12 octobre au Centre Bell, contre Toronto. Le 14 octobre, l’équipe va rendre visite aux Red Wings de Detroit.

Les Raptors disputeront aussi des matchs préparatoires les 5 et 7 octobre, à Boston et à Houston, ainsi que le 9 octobre à Toronto, face aux Bulls.

Leur camp d’entraînement se tiendra du 26 septembre au 1er octobre, à Victoria.