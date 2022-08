Les Padres font l’acquisition du voltigeur étoile Juan Soto, des Nationals

Les Padres de San Diego ont dû se creuser un peu les méninges, mais ils ont obtenu le voltigeur étoile Juan Soto des Nationals de Washington dans ce qui est l’une des transactions les plus importantes de l’histoire du Baseball majeur à avoir lieu à la date limite des échanges.

Dans les premiers échos concernant l’échange, l’Associated Press avait rapporté que le premier-but des Padres Eric Hosmer faisait partie de l’échange, selon une personne au courant des négociations, mais Hosmer aurait refusé grâce à une clause de non-échange. La personne avait parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque les négociations étaient alors toujours en cours.

Les Padres ont finalement expédié le premier-but et frappeur de choix Luke Voigt aux Nationals dans la transaction. Ils ont aussi cédé le lanceur gaucher MacKenzie Gore et les espoirs James Wood, C.J. Abrams, Robert Hassell III et Jarlin Susana.

En plus de Soto, un talent générationnel qui célébrera son 24e anniversaire de naissance en octobre, les Padres ont aussi obtenu le premier-but Josh Bell.

Après avoir aidé les Nationals à gagner un premier titre de la Série mondiale en 2019, Soto a gagné le championnat des frappeurs dans la Ligue nationale en 2020 grâce à une moyenne de, 351. Il a reçu plus de buts sur balles que tout autre joueur des Majeures au cours des deux dernières campagnes.

« On sent ici que l’équipe veut gagner. Il n’est pas question de seulement se qualifier pour les séries, mais plutôt de gagner la Série mondiale, a dit le releveur Josh hader, acquis des Brewers de Milwaukee par les Padres lundi. C’est un sentiment contagieux dans le vestiaire. »

Soto demeure sous le contrôle de l’équipe pour encore deux saisons après celle en cours. C’est pour cette raison qu’il était possible que les Nationals préfèrent garder ses services. Soto aurait toutefois refusé le mois dernier une offre de contrat des Nationals de 15 ans et 440 millions $ US.

Les Padres obtiennent donc un joueur au sommet de son art. Soto rejoindra un groupe qui compte déjà sur les dangereux frappeurs Manny Machado et Fernando Tatis fils.

Avec très peu de protection autour de lui dans la formation des Nationals, Soto a maintenu une moyenne de, 246 avec 20 circuits, 45 points produits et 91 buts sur balles en 101 matchs en 2022.

Depuis ses débuts dans les Majeures en 2018, Soto affiche une moyenne de, 291 avec 118 circuits et 357 points produits.

Gallo chez les Dodgers

Le séjour de misère de Joey Gallo avec les Yankees de New York a pris fin, alors que le voltigeur a été échangé aux Dodgers de Los Angeles en retour du lanceur des ligues mineures Clayton Beeter.

Gallo, qui est âgé de 28 ans, était passé des Rangers du Texas aux Yankees le 29 juillet 2021. En 421 présences au bâton avec les Yankees, il aura finalement maintenu une moyenne de, 159 avec 25 circuits, 46 points produits et 194 retraits sur des prises.

Il a été hué à maintes reprises par la foule au Yankee Stadium, a perdu du temps de jeu au profit de Matt Carpenter au cours des dernières semaines et ne figurait plus dans les plans de l’équipe à la suite de l’acquisition d’Andrew Benintendi des Royals de Kansas City la semaine dernière.

De l’action dans les enclos

Les Twins du Minnesota ont amélioré leur groupe de releveurs lors de la date limite des transactions en faisant l’acquisition de Jorge Lopez, des Orioles de Baltimore, en retour de quatre espoirs au monticule.

Lopez, qui est âgé de 29 ans, s’est épanoui cette saison, maintenant une moyenne de 1,68 et accumulant 19 sauvetages en 20 occasions. Il rejoint les rangs d’une équipe dont le groupe de releveurs affichait une moyenne de 3,84 avant le match de mardi contre les Tigers de Detroit.

Jhoan Duran était la seule option de l’équipe en fin de match, mais il a fait du bon travail jusqu’ici.

Un autre releveur vedette a changé de camp, mardi, alors que les Braves d’Atlanta ont sacrifié leur ancien spécialiste des fins de match Will Smith pour obtenir le partant Jake Odorizzi des Astros de Houston.

Les Braves possédaient la troisième meilleure fiche de la Ligue nationale avant les matchs de mardi.

Smith a joué un rôle important l’automne dernier dans la marche des Braves vers un premier titre de la Série mondiale depuis 1995. Il avait toutefois volontairement cédé son rôle de spécialiste de la neuvième manche au vétéran Kenley Jansen cette saison et son efficacité a chuté.

Les Astros mènent le classement de la section Ouest de l’Américaine et ils avaient besoin de renforts en relève, particulièrement d’un lanceur gaucher. Ils avaient également un excédant d’options du côté des partants.

Odorizzi servira de sixième partant des Braves pour les deux derniers mois de la campagne. Il a raté 42 matchs cette saison en raison d’une blessure à la jambe gauche et il présente une fiche de 1-1 avec une moyenne de 4,45 en cinq départs depuis son retour au jeu.

Pour leur part, les Phillies de Philadelphie ont mis la main sur David Robertson, des Cubs de Chicago, en retour du lanceur des ligues mineures Ben Brown.

Robertson a compilé une fiche de 3-0 avec une moyenne de 2,23 et 14 sauvetages en 36 sorties cette saison.