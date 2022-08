Daniil Medvedev et Iga Swiatek sont les favoris à l’Omnium Banque Nationale

Le Russe Daniil Medvedev, champion en titre et no 1 mondial, fera figure de grand favori à l’Omnium Banque Nationale la semaine prochaine à Montréal, tandis que la Polonaise Iga Swiatek sera principale la tête d’affiche.

Medvedev tentera de mettre la main sur son cinquième titre du Masters 1000 lorsqu’il jouera au Canada pour la cinquième fois de sa carrière.

Il lui faudra toutefois composer avec Rafael Nadal, quintuple champion du tournoi et deuxième tête de série. En 2008, l’Espagnol avait enlevé les grands honneurs en tant que deuxième tête d’affiche et, 14 ans plus tard, il possède encore les qualités pour réussir.

Le Top 5 est complété de l’Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur des Masters 1000 à Miami et Madrid cette année, du Grec Stefanos Tsitsipas (Monte-Carlo) et Novak Djokovic (Rome).

Félix Auger-Aliassime, qui occupe actuellement le 9e rang mondial, sera la 8e tête de série devant ses partisans.

Auger-Aliassime, qui a conquis son premier titre ATP en février dernier, est en excellente forme et devrait parvenir à franchir plusieurs étapes à Montréal. C’est en 2019 qu’il a signé son meilleur résultat à ce tournoi en accédant au troisième tour.

À Toronto, Swiatek, qui a été la joueuse la plus prolifique du circuit féminin cette année, sera à la tête du tableau en simple.

À sa seule présence au tournoi canadien en 2019, Swiatek avait conquis la foule torontoise. Après avoir franchi les qualifications, la Polonaise avait atteint les huitièmes de finale grâce à d’impressionnantes victoires aux dépens d’Ajla Tomljanovic et de Caroline Wozniakci, championne en 2010.

Anett Kontaveit (2e), finaliste des Finales de la WTA l’an dernier, Maria Sakkari (3e), Paula Badosa (4e) et Ons Jabeur (5e) seront également de la partie. La Lavalloise Leylah Annie Fernandez, âgée de 19 ans, est la seule Canadienne parmi les têtes de série et occupera le 13 rang.

Fernandez, finaliste des Internationaux des États-Unis en 2021, tentera de remporter son premier match au tableau principal du tournoi canadien.

Le tirage au sort des deux volets du tournoi aura lieu vendredi.

Les têtes de série sont déterminées en fonction des classements officiels de l’ATP et de la WTA au 1 août 2022, les 16 meilleurs joueurs et joueuses faisant partie de ce groupe.