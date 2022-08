Fernando Alonso se joindra à Aston Martin la saison prochaine

Le Québécois Lance Stroll aura un double champion du monde comme coéquipier la saison prochaine. Le vétéran Fernando Alonso a en effet décidé de poursuivre sa carrière chez Aston Martin.

L’Espagnol de 41 ans remplacera Sebastian Vettel, qui a annoncé la semaine dernière qu’il prendra sa retraite à l’issue de la présente saison. Le contrat d’Alonso chez Alpine prend fin cette saison. Aston Martin a annoncé qu’il a signé une entente de plusieurs saisons.

« Personne en Formule 1 aujourd’hui ne fait preuve d’une plus grande vision et d’un engagement total à gagner, et cela en fait une opportunité vraiment excitante pour moi, a confié Alonso à propos d’Aston Martin. Je suis toujours affamé et j’ai l’ambition de me battre pour être au premier plan, et je veux faire partie d’une organisation qui s’engage à apprendre, à se développer et à réussir. »

Alonso en sera à sa 20e saison en F1. Il a remporté ses titres mondiaux avec Renault en 2005 et 2006. Il a pris une pause de la F1 en 2019 et 2020 pour se consacrer à d’autres séries, dont les 500 miles d’Indianapolis.

Enthousiasme

« J’ai constaté l’enthousiasme de l’équipe d’ingénieurs et de toute l’organisation devant l’opportunité de travailler avec Fernando, a expliqué le directeur de l’équipe Aston Martin, Mike Krack. Nous savons que presque tout le monde peut apprendre de quelqu’un du calibre et de l’expérience de Fernando. Nous sommes confiants qu’il inspirera tout le monde à devenir meilleur. »

Aston Martin, dont l’autre pilote est Lance Stroll, fils du propriétaire Lawrence Stroll, occupe présentement le neuvième rang sur 10 équipes au championnat des constructeurs.

Alonso a précisé qu’il connaissait bien Lance et son père, et qu’ils partageaient la même « ambition et passion de réussir » en F1.

« Nous apprécions tous qu’il y ait beaucoup à faire pour aller de l’avant et que nous devons appliquer toutes nos énergies à travailler ensemble pour trouver la performance, a poursuivi Alonso. La passion et le désir de performer dont j’ai été témoin m’ont convaincu de conserver mon plaisir et mon engagement envers le sport. J’ai l’intention de gagner à nouveau dans ce sport et je dois donc saisir les opportunités qui me conviennent. »

L’écurie Alpine a progressé ces dernières saisons et revendique le quatrième rang au classement des constructeurs. Alonso occupe le 10e rang du championnat de pilotes. Il s’est joint à Alpine en 2021 après ses deux ans de pause de la F1.