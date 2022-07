Le CF Montréal bouscule les champions en titre, mais se contente d’une nulle de 0-0

Le CF Montréal a régulièrement cogné à la porte contre le New York City FC, mais il a dû se contenter d’un match nul de 0-0, samedi soir, devant une salle comble au stade Saputo.

Ce duel mettait en vedette deux des quatre meilleures formations de l’Association Est et le rythme imposé par l’équipe locale a donné des maux de tête aux champions en titre de la MLS.

Le CF Montréal (11-8-3) a profité de ce point pour devancer les Red Bulls de New York au troisième rang de l’Est, avec 36 points. Le New York City FC (12-4-6) est quant à lui resté au deuxième échelon, avec 42 points.

La formation montréalaise est restée invaincue à ses trois dernières sorties, mais elle n’a pas battu le New York City FC à ses trois derniers affrontements.

La troupe new-yorkaise n’a pas connu la défaite à ses sept derniers matchs (4-0-3) et depuis son entrée en MLS, elle n’a jamais encaissé un revers au stade Saputo (4-0-2). Le CF Montréal avait signé un gain contre le New York City FC en 2021, mais la partie avait été disputée à Harrison, dans l’État du New Jersey.

Le New York City FC était privé des services du meilleur buteur de la MLS, Valentin Castellanos, qui portera maintenant les couleurs du Girona FC, dans le Championnat d’Espagne, à la suite d’un prêt. Castellanos avait marqué 13 buts en 17 matchs cette saison.

Le CF Montréal disputera son prochain match mercredi, contre le Crew à Columbus.

Après avoir regardé une touchante vidéo portant sur l’ancien joueur et entraîneur adjoint Jason Di Tullio, décédé d’un cancer plus tôt cette semaine, les hommes de Wilfried Nancy se sont mis au travail et ils ont mis le New York City FC sur les talons pendant la majorité de la rencontre.

La première vraie occasion de marquer a appartenu au CF Montréal, à la suite d’un centre de Samuel Piette. Djordje Mihailovic n’a pas pu toucher au ballon de la tête et Kamal Miller a quant à lui été imprécis du pied gauche.

Les Montréalais ont continué à prendre d’assaut le territoire des champions en titre de la MLS, sans toutefois trouver le fond du filet. Après avoir accepté une passe de Mihailovic, Lassi Lappalainen a décoché un tir qui a touché Mason Toye, mais qui a raté la cible à la gauche de Sean Johnson.

Johnson a dû se signaler à la 42e minute pour maintenir l’égalité de 0-0. Mihailovic a vu son premier tir être bloqué par un joueur du New York City FC, mais son deuxième a touché la jambe du gardien avant de sortir des limites du terrain.

À la 55e minute, le Blue-blanc-noir a eu une occasion en or d’ouvrir le pointage, mais l’opportunisme a fait défaut. Miller a réalisé un superbe jeu défensif et il a lancé Romell Quioto en course sur le flanc gauche. Quioto a effectué une passe de l’autre côté à Toye, qui, malgré l’ouverture, a envoyé le ballon par-dessus le filet.

Le CF Montréal a continué à bourdonner en deuxième demie, réalisant plusieurs percées jusque dans la surface de réparation ennemie, mais les occasions de marquer n’ont pas été concrétisées.