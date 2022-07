Le Titan d’Acadie-Bathurst pourrait déménager près de Montréal

L’acquisition du Titan d’Acadie-Bathurst par le grand patron du réseau Fix Auto, Steve Leal, est conditionnelle au déménagement de l’équipe de hockey sur la Rive-Sud montréalaise, a appris Le Devoir. L’homme d’affaires tente actuellement de trouver une ville prête à construire un amphithéâtre de plus de 3000 places pour accueillir la franchise.

Dans un communiqué diffusé lundi, le p.-d.g. et fondateur du réseau Fix Auto, Steve Leal, confirmait la signature d’une entente faisant de lui l’actionnaire majoritaire de cette franchise de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Désirant calmer les craintes des partisans de l’équipe, M. Leal disait alors vouloir la garder au Nouveau-Brunswick dans « un avenir prévisible » ; il soutenait aussi que la franchise demeurerait sur place pour la prochaine saison.

Or, la présence de l’équipe de hockey sur les rives de la baie des Chaleurs est loin d’être assurée. Au contraire. L’entente de rachat de la franchise — l’acquisition n’est pas conclue — est en fait conditionnelle à son déménagement dans une ville de la Rive-Sud montréalaise, a appris Le Devoir.

Déjà, une entreprise de M. Leal a entamé des démarches auprès de villes de la région pour sonder leur intérêt. Dans une déclaration figurant au Registre des lobbyistes, où elle est inscrite depuis deux semaines, Fix Auto écrit vouloir « recevoir des lettres d’intérêt de la part de municipalités » qui souhaiteraient accueillir le Titan. Elles doivent par contre être « prêtes à financer la construction d’un nouveau stade ou la mise à niveau d’un amphithéâtre existant », lit-on.

L’entreprise cible notamment Montréal et huit municipalités de la Rive-Sud : Boucherville, Chambly, Châteauguay, Longueuil, Saint-Constant, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sainte-Julie.

Le Devoir a brièvement parlé à Gilles Cormier, le chef de la direction du Titan d’Acadie-Bathurst, qui n’a pas voulu commenter le dossier. Il indique ne pas être au courant des démarches entreprises par Fix Auto Canada pour déménager la franchise.

Le réseau Fix Auto a refusé notre demande d’entrevue. Un représentant de l’entreprise assure toutefois que les actionnaires de l’équipe sont au courant des intentions de M. Leal.

Si l’acquisition par M. Leal se concrétise, l’équipe en serait à son deuxième déménagement, mais aussi à un retour dans la région de Montréal. Avant de s’installer au Centre régional K.-C.-Irving, à Bathurst, en 1998, le Titan a évolué pendant plus de 25 ans à Laval.

Rien de garanti, dit la LHJMQ

La signature d’une entente d’achat ne signifie pas pour autant qu’il y aura déménagement, explique Maxime Blouin, directeur des communications à la LHJMQ : « La première étape dans ce dossier, c’est que la transaction soit effectuée et approuvée par le commissaire [de la LHJMQ]. Il faut aussi que la transaction soit approuvée par les autres propriétaires de la ligue. »

Il ajoute du même souffle que « tant que la vente n’est pas officielle, il est trop tôt pour parler de déménagement ». D’autant que les processus internes de la LHJMQ favorisent généralement les acheteurs qui souhaitent garder une franchise dans le marché où elle est installée.

« Mais si on se rend [au déménagement d’une équipe], il faut qu’une ville respecte nos standards », dit-il, dont « un aréna avec plus ou moins 4000 places », « suffisamment d’hôtels dans les environs » et « d’autres caractéristiques propres aux infrastructures ».

Bien qu’il ne désire pas commenter une transaction qui n’est pas conclue, M. Blouin note que tout déménagement forcerait la LHJMQ à s’adapter. Le Titan compte actuellement parmi les six équipes de la division Maritimes, et « il faudrait réajuster les différentes divisions » si n’importe quelle équipe en venait à déménager.

La possible acquisition du Titan est la première incursion de Steve Leal dans le monde du hockey junior majeur. L’homme d’affaires est l’actuel p.-d.g. de Réseau Fix Monde, une entreprise de Blainville qui se présente comme « un chef de file mondial dans le secteur des services du marché secondaire de l’automobile ». La société détient plusieurs marques et enseignes, dont Fix Auto, Novus vitres, Carrossier ProColor, Service auto Speedy et SRP.