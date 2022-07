Sebastian Vettel prendra sa retraite de la F1 à la fin de la saison

Le quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel, a annoncé qu’il prendra sa retraite de la compétition à l’issue de la présente saison afin de passer plus de temps avec sa famille.

Vettel, qui est âgé de 35 ans, a remporté le titre de F1 de 2010 à 2013 avec l’équipe Red Bull. Sa dernière victoire en course est survenue avec Ferrari en 2019.

Cette saison, il fait équipe avec le pilote québécois Lance Stroll au sein de l’écurie Aston Martin. Il a connu peu de succès jusqu’ici cette saison, son meilleur résultat ayant été une sixième place. Il occupe le 11e rang au classement des pilotes de la saison en cours.

« La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre pour moi et j’ai passé beaucoup de temps à y réfléchir, a déclaré Vettel. À la fin de l’année, je veux prendre plus de temps pour réfléchir à ce sur quoi je vais me concentrer ensuite ; il est très clair pour moi qu’en tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille. »

Vettel a gagné 53 courses, le troisième plus haut total en F1 derrière Lewis Hamilton (103) et Michael Schumacher (91). Il a établi un record en remportant 13 courses en 2013.

Le pilote allemand est devenu le plus jeune champion du monde en 2010, à l’âge de 23 ans. Il est ensuite devenu le troisième pilote à remporter quatre titres consécutifs, après Juan Miguel Fangio et Michael Schumacher. Hamilton a depuis rejoint ce groupe sélect.

« J’adore ce sport. Il occupe une place centrale dans ma vie depuis je ne sais plus quand, a écrit Vettel sous sa publication Instagram. Mais autant il y a une vie sur la piste, il y en a aussi une hors de la piste. Je n’ai jamais été seulement qu’un pilote. »

Les tentatives de Vettel de gagner un autre titre avec Ferrari ont échoué après des débuts prometteurs, en raison d’erreurs sous pression. Il menait le classement des pilotes à mi-chemin de la saison 2017 et était parmi les prétendants l’année suivante, mais il a chaque fois rendu les armes devant Hamilton. Il a été victime d’un accident à Singapour en 2017 après être parti de la position de tête et est rentré bêtement dans le mur l’année suivante au Grand Prix d’Allemagne.

Il a été surpris quand Ferrari n’a pas renouvelé son contrat après qu’il eut connu une saison difficile aux côtés de Charles Leclerc en 2019, puis en 2020. Il a alors songé à la retraite, mais a signé un contrat avec Racing Point en 2021.

Aux côtés de Hamilton, Vettel est l’un des pilotes les plus vocaux au sujet des droits humains dans les pays où ont lieu certaines courses de F1 et les enjeux environnementaux.

« Je suis tolérant et je crois que nous avons tous le même droit d’aimer, a-t-il dit. Je crois au changement, au progrès et que tout petit pas fait une différence. »