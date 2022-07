Marino, Zhao et Sebov au tableau principal de l’Omnium Banque Nationale de Toronto

Les Canadiennes Rebecca Marino, Carol Zhao et Katherine Sebov ont obtenu un laissez-passer pour le tableau principal de l’Omnium Banque Nationale, qui sera présenté à Toronto du 8 au 14 août.

Elles se joignent ainsi à leurs compatriotes Leylah Fernandez et Bianca Andreescu, automatiquement inscrites au tableau principal en raison de leur classement mondial.

Rebecca Marino, de Vancouver, avait éliminé Madison Keys et Paula Badosa à Montréal l’an dernier, avant de tomber aux mains de la favorite Aryna Sabalenka en huitièmes de finale. Plus tôt ce mois-ci, elle a effectué un retour au sein du top-100 de la WTA grâce à de solides résultats sur le circuit ITF, notamment des finales à Cancún et à Irapuato, au Mexique, ainsi qu’un titre à Arcadia, en Californie.

Carol Zhao, de Vaughan, en Ontario, se présentera à Toronto sur une belle lancée après avoir remporté deux tournois ITF consécutifs en juin et en juillet. Ses performances lui ont permis de se hisser au sein du top-200 mondial.

Katherine Sebov, de Toronto, a quant à elle récemment participé au quart de finale de l’épreuve ITF d’Evansville.

Les Ontariennes Victoria Mboko, 15 ans, et Kayla Cross, 17 ans, ont de leur côté reçu des laissez-passer pour les qualifications de l’Omnium Banque Nationale. Un tournoi de préqualification entre des joueuses canadiennes aura lieu du 2 au 5 août au Sobeys Stadium afin de déterminer la récipiendaire du dernier laissez-passer pour les qualifications.