C’est déjà l’heure des retrouvailles pour Jones et les Alouettes

Seulement 20 jours après avoir été congédié par les Alouettes, Khari Jones aura droit à des retrouvailles jeudi, quand la formation montréalaise sera de passage à Hamilton pour un duel contre les Tiger-Cats.

Jones était l’entraîneur-chef des Alouettes jusqu’au 8 juillet dernier. Il a depuis trouvé un emploi comme conseiller à l’attaque des Tiger-Cats. Le quart réserviste Matt Shiltz se retrouve aussi à Hamilton, après quatre campagnes à Montréal.

« Matt et Khari sont gonflés à bloc pour le match, et c’est contagieux, a dit le quart partant des Tiger-Cats, Dane Evans. Tout le monde veut gagner contre un rival de l’Est. »

Les Alouettes (2-4) viseront une deuxième victoire d’affilée sous les ordres de Danny Maciocia après avoir vaincu le Rouge et Noir d’Ottawa 40-33 la semaine dernière. Les Tiger-Cats (1-5) seront privés du secondeur Simoni Lawrence, blessé à l’aine, pour une deuxième rencontre de suite.

Selon le quart des Alouettes Trevor Harris, les Tiger-Cats comptent toujours sur une excellente défensive malgré l’absence notable de Lawrence. Les Tiger-Cats ont perdu 17-12 face aux Lions, à Vancouver, la semaine dernière. « Les Lions avaient possiblement l’attaque de l’heure dans la ligue, et les Tiger-Cats les ont limités à 17 points », a noté le joueur.

« Nous savons que nous devrons être au sommet de notre forme. Nous en aurons plein les bras, mais nous savons aussi que nous devrions nous en sortir si nous réussissons à jouer notre jeu. »

Les Alouettes ont une fiche de 1-1 sous les ordres de Maciocia. Harris a été solide dans la victoire contre le Rouge et Noir, complétant 25 de ses 31 passes pour 341 verges de gains et deux touchés.

« Trevor est un passeur efficace. Il a joué dans des matchs importants », a rappelé mercredi l’entraîneur-chef des Tiger-Cats, Orlondo Steinauer. « En même temps, [les Alouettes] ont un réserviste établi (Dominique Davis), et l’équipe vient de gagner. Ils seront prêts à jouer, et c’est à quoi se limite l’attention qu’on leur porte. Le reste concerne les Tiger-Cats, notre exécution et ce qui changera la donne. »