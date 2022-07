Une rare carte de 1952 de Mickey Mantle mise aux enchères

Une carte de baseball de Mickey Mantle, qui date de plusieurs décennies, pourrait battre des records lors de sa mise aux enchères.

L’article de collection de 1952 présente l’une des légendes les plus célèbres et les plus charismatiques du baseball, et il est largement considéré comme l’un des rares en parfait état.

On estime que la carte pourrait dépasser 10 millions $US lorsque l’enchère de deux jours commencera, le 27 août. Le record est de 6,6 millions $US pour une carte de Honus Wagner de 1909, qui a été vendue aux enchères il y a un an, des mois après qu’une autre carte de Mantle de 70 ans a rapporté 5,2 millions $US.

L’intérêt était déjà très grand, lundi, lorsque la vente aux enchères a débuté en ligne, qui enchérissait déjà jusqu’à au moins 4,2 millions $US.

Peu importe le prix final de cette carte rare de l’année recrue de Mantle, ce sera un gros profit pour le propriétaire actuel, un entrepreneur de gestion des déchets du New Jersey qui l’a achetée pour 50 000 $US lors d’un salon à New York en 1991.

« Chaque fois qu’il se présentait au marbre, la foule devenait folle, les cris se faisaient entendre. Et il ne vous décevait jamais… Il avait cette aura autour de lui, a déclaré le propriétaire de la carte, Anthony Giordano, à propos de Mantle, qui a passé toute sa carrière avec les Yankees de New York de 1951 à 1968. Que vous soyez de la région de New York ou non, ou un partisan des Yankees, c’était toujours Mickey Mantle qui était en évidence. »

Frappeur ambidextre, « le Mick » a remporté la triple couronne en 1956, a été nommé le joueur par excellence de la Ligue américaine à trois reprises et septuple champion de la Série mondiale. Le membre du Temple de la renommée, décédé en 1995, avait toujours une attitude humble sur le terrain. Lorsqu’il frappait un circuit, il courait souvent autour des buts la tête baissée.

« Le roi » des cartes de baseball

« J’estimais que le lanceur se sentait déjà assez mal sans que je le montre en courant autour des buts », a déjà expliqué Mantle.

Quant à la carte de baseball, sa rareté est à la hauteur de la réputation mythique de son sujet.

« La qualité de la carte est la clé, a déclaré Derek Grady, vice-président des ventes aux enchères sportives pour Heritage Auctions, qui dirige les enchères. Quatre angles vifs, le brillant et la couleur sautent aux yeux. »

Grady a ajouté que le marché des objets de collection connaît une renaissance, notant que les cartes, qui sont « la crème de la crème, les meilleures des meilleures, se vendent toujours malgré l’économie actuelle » et que Mantle, « le roi » des cartes de baseball, « a toujours bien fait. »

Giordano, âgé de 75 ans, a précisé qu’il était temps de donner une nouvelle demeure à la carte de Mantle.

« C’est la bonne chose à faire, a-t-il confié. Mes garçons et moi avons la carte depuis plus de 30 ans et nous l’avons appréciée. Nous avons aimé la montrer à tous ceux qui sont proches de moi — amis et parents — et je pense qu’il est temps pour quelqu’un d’autre. »

Avant le début de la vente aux enchères, la carte sera exposée à Atlantic City du mercredi au dimanche lors de la National Sports Collectors Convention et au bureau de New York de Heritage Auctions la semaine suivante.