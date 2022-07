Une cérémonie d’ouverture sur la Seine aux JO de Paris

Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris ont marqué le jalon des deux ans avant les Jeux de 2024 en dévoilant le slogan officiel — « Ouvrons grand les Jeux » — et ont déclaré avoir de nouveau obtenu le soutien du président français, Emmanuel Macron, en vue de leur cérémonie d’ouverture géante prévue le long de la Seine.

Macron s’est entretenu à Paris avec le président du Comité international olympique, Thomas Bach, et a réuni des ministres et des responsables de la sécurité pour examiner la planification olympique, signalant une accélération des efforts pour préparer la capitale française aux Jeux du 26 juillet au 11 août 2024.

Au milieu des questions sur les coûts et la sécurité de la cérémonie d’ouverture, le président de Paris 2024, Tony Estanguet, a précisé que Macron, son ministre de l’Intérieur et le préfet de police de Paris ont réaffirmé « leur soutien total à l’organisation de cette cérémonie sur la Seine ».

Rompant avec la tradition olympique, la cérémonie ne se tiendra pas à l’intérieur d’un stade, mais se déroulera sur le fleuve qui traverse la capitale française.

Des bateaux transporteront les 10 500 athlètes sur la voie navigable d’est en ouest, en passant devant les monuments de la ville, dont certains seront utilisés comme sites des Jeux. Les organisateurs prévoient au moins 600 000 spectateurs, la plupart d’entre eux sans billet et regardant gratuitement, et la présentent comme la plus grande cérémonie d’ouverture de l’histoire olympique.

« Nous ne prendrons aucun risque avec la sécurité des athlètes ou la sécurité des spectateurs, a promis Estanguet. Il n’y a pas d’obstacle majeur à l’organisation de cette cérémonie. »

Détails sur les billets

Les organisateurs ont également dévoilé des détails sur les 10 millions de billets. Les prix pour tous les sports commenceront à 24 euros (31,50 $CA), et près de la moitié des billets en vente au public coûteront 50 euros (65 $CA) ou moins. Certains endroits pour la cérémonie d’ouverture, ceux les plus proches du fleuve, nécessiteront des billets, mais la majorité des spectateurs n’auront pas à payer. Tous les billets des Jeux seront uniquement numériques, pour lutter contre la fraude.

Les organisateurs ont déclaré que leur slogan reflétait leur désir de rendre les jeux accessibles et de les utiliser pour ouvrir également les esprits, en mettant l’accent sur les droits LGBTQ, l’égalité des sexes et les droits des personnes handicapées.

« Depuis le début de ce projet, on a fait évoluer la manière d’organiser les Jeux. […] On veut ouvrir la magie des Jeux olympiques à tous les publics, et aussi à des défis de notre société. […] Le slogan sera “grand les Jeux”, parce que c’est ce qui nous anime depuis le début », a mentionné Estanguet.

Des détails ont également été fournis sur le calendrier des compétitions. La breakdance fera ses débuts en tant que sport olympique le 9 août 2024, les femmes concourant en premier sur la place de la Concorde. Les hommes s’y retrouveront le lendemain.