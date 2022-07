Le club de Montréal dans la PHF embauche ses premières joueuses

Le président de l’équipe d’expansion de Montréal dans la Premier Hockey Federation (PHF), Kevin Raphaël, avait promis plus tôt ce mois-ci de signer des contrats avec des joueuses très rapidement. Et il a tenu parole.

L’équipe a annoncé l’identité de ses sept premières joueuses officiellement sous contrat pour la saison 2022-2023. Il s’agit des attaquantes Ann-Sophie Bettez, Kim Deschênes, Jade Downie-Landry, Alexandra Labelle, Sarah Lefort et Kristina Shanahan, ainsi que la défenseuse Brigitte Laganière.

« Il s’agit d’un pas en avant très excitant pour le début de la PHF à Montréal et dans toute la province de Québec, a déclaré Kevin Raphaël. Ce groupe est un excellent mélange de jeunesse et d’expérience, de joueuses avec du caractère. »

« Nous ne bâtissons pas seulement une équipe de hockey, nous bâtissons une famille, et j’en suis extrêmement fier. »

Sept recrues

Bettez est la plus expérimentée du groupe, avec 10 saisons de hockey professionnel à son actif. La joueuse de Sept-Îles, âgée de 34 ans, a passé les trois dernières saisons comme membre de l’Association des joueuses professionnelles de hockey (PWHPA), après sept ans dans la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) avec les Stars de Montréal et les Canadiennes.

Elle a connu sa meilleure saison offensive lors de sa dernière campagne dans la LCHF, en 2018-2019, récoltant 48 points en 26 matchs. La même année, elle a remporté la médaille de bronze au Championnat du monde avec l’équipe nationale féminine.

« Pour mon parcours, je suis quand même vers la fin de ma carrière, et c’était sensé de participer au développement de cette nouvelle équipe ici à Montréal », a déclaré Bettez lors d’une conversation téléphonique avec La Presse canadienne en fin d’après-midi, lundi.

Bettez pense que l’adhésion de Montréal à ce circuit aura des effets bénéfiques pour le hockey féminin au Québec, d’autant plus que l’équipe montréalaise jouera ses matchs à différents endroits dans la province.

Photo: Justin Tang La Presse canadienne

« Je crois que ça va être un bon départ pour faire la promotion du hockey féminin, dans le sens où nous allons faire une tournée à travers le Québec », a-t-elle fait remarquer.

« Au niveau féminin, j’avais l’impression qu’on perdait beaucoup de filles une fois qu’elles ont terminé l’université. Il n’y avait pas nécessairement de places où jouer. Je pense que cette ligue-là va faire en sorte de donner une plus grande visibilité à un plus grand nombre de personnes pour être capables de jouer, en fait, au hockey. Et non seulement de jouer, mais d’être payées pour le faire. »

Deschênes, de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, compte huit saisons d’expérience au hockey professionnel, soit trois en tant que membre de la PWHPA et cinq avec les Stars de Montréal et les Canadiennes.

Labelle, âgée de 26 ans et originaire de Saint-Louis-de-Gonzague, a fait sa carrière universitaire avec les Carabins de Montréal, de 2015 à 2020, où elle a totalisé 90 points en 97 matchs et a aidé le programme à remporter un titre au championnat national en 2016.

Lefort s’est quant à elle jointe à la LCHF après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Boston et a joué trois saisons avec les Canadiennes.

Downie-Landry, de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Laganière, d’Anjou, accèdent au niveau professionnel après leur carrière universitaire. Shanahan, de Montréal, vient de terminer son séjour dans la NCAA, jouant cinq saisons avec l’Université du Vermont.

La PHF a annoncé l’ajout de Montréal à son circuit le 12 juillet dernier, et l’équipe amorcera ses activités lors de la saison 2022-2023. Le calendrier de la prochaine saison n’a pas encore été dévoilé.